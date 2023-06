Comment votre régime peut améliorer votre santé cardiaque

Faire attention à son cœur est primordial. Les maladies cardiaques et circulatoires font chaque année un mort sur quatre, rien qu'en Angleterre, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de petites choses que vous pouvez faire pour aider à réduire les risques.

Laura Bridge, cheffe cuisinière de la famille royale britannique et de stars hollywoodiennes, propose quatre conseils simples pour vous aider à garder votre cœur au mieux de sa forme.

1. Des graisses saines

L'ajout de graisses saines à votre alimentation est un excellent moyen de garantir que votre cœur reçoit les vitamines dont il a besoin.

« Il est recommandé d'adopter un régime alimentaire qui incorpore une petite quantité de graisses insaturées bonnes pour le cœur, comme l'huile de colza ou l'huile d'olive, qui favorisent des fonctions saines, déclare la cheffe. Elles apportent des calories et des graisses essentielles et aident l'organisme à absorber les vitamines solubles telles que les vitamines A, D, E et K. »

2. Des aliments nourrissants

Il est important de veiller à ce que votre régime alimentaire comprenne beaucoup d'aliments frais.

« Choisissez des aliments frais de saison et locaux plutôt que des restes (qui ont perdu leur "vitalité") et des aliments plus légers comme le dhal ou le ragoût de légumes plutôt que des pâtisseries riches et des aliments frits, car ils sont nourrissants », suggère l'experte.

3. Les boissons

Boire de l'eau tout au long de la journée est essentiel pour la santé du cœur, car cela permet d'éliminer les toxines présentes dans notre corps.

« Siroter de l'eau de source chaude ou de l'eau alcaline tout au long de la journée aide à éliminer les toxines, tandis que les boissons froides avec des glaçons "éteignent le feu digestif" », prévient Laura Bridge.

4. Les plantes

Enfin, il existe une variété d'herbes que vous pouvez facilement ajouter à vos repas et qui sont excellentes pour le bien-être du cœur. Selon la chef, des plantes telles que l'arjuna, l'ashwagandha et l'ail d'olive sont très utiles pour la santé cardiovasculaire.