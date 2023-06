Crise du logement: des séjours plus longs dans les Centres d’hébergement pour victimes de violence conjugale

Avec la pénurie de logements abordables qui fait rage à travers le Québec, les séjours de plusieurs femmes dans des centres d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale s’allongent à Saguenay.

Au Centre féminin du Saguenay, les séjours qui étaient d’environ 6 semaines en moyenne avant la pandémie peuvent maintenant s’étendre sur plusieurs mois.

Même son de cloche à la maison Le Séjour Marie Fitzbach, qui a récemment réussi à trouver un logement pour une femme qui en cherchait un depuis huit mois.

Cette situation cause de l’anxiété à ces femmes qui tentent de se sortir d’un milieu difficile.

Quand les recherches s’étirent, le personnel des centres d’hébergement a moins de temps pour aider d’autres femmes en difficulté.

Cela peut entraîner des conséquences graves, car certaines femmes peuvent se retrouver dans des milieux encore plus malsains que ceux qu’elles tentent de quitter.

«Ces femmes-là vont se ramasser dans la rue, indique la coordonnatrice à la clientèle de la maison Le Séjour Marie Fitzbach, Emmanuelle Boies. Elles vont se ramasser dans une place où elles ne veulent pas être, genre se prostituer [...] ou accepter de donner leur chèque de paye au complet pour avoir un logement.»

«Une femme qui va aller visiter un logement, elle revient et lorsqu’elle appelle le propriétaire pour dire qu’elle va le prendre, il lui dit que quelqu’un d’autre lui offre 100$ de plus par mois et lui demande d’accoter ça», ajoute Marie-Claude Bouchard, du Centre féminin du Saguenay.

Les centres d’hébergement espèrent que le gouvernement les aidera avec cette problématique et souhaitent qu’un registre des logements soit mis en place.

