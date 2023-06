Crise du logement: un courtier immobilier répond à Gabriel Nadeau-Dubois

Alors que les logements se font de plus en plus rares et plus coûteux, un courtier immobilier de Magog a répliqué aux inquiétudes exprimées par le co-porte-parole de Québec solidaire sur la crise du logement.

En mai dernier, Gabriel Nadeau-Dubois s’était levé en chambre pour dénoncer la hausse fulgurante des loyers au Québec, appelant le premier ministre François Legault à mieux comprendre la réalité des locataires.

«Le 1er juillet, c’est dans 51 jours, et ça risque de passer à l’histoire pour les mauvaises raisons [...] si la tendance se maintient, entre 2018 et 2025, le loyer moyen d’un deux chambres à Montréal va avoir augmenté de 500$, puis pas par année, par mois», avait-il exprimé dans une vidéo récoltant près de 500 000 visionnements sur TikTok.

La publication avait suscité son lot de réactions. Plusieurs utilisateurs avaient fustigé le premier ministre François Legault, l’accusant d’«être déconnecté de la réalité».

Quelques semaines plus tard, le 28 juin, le courtier immobilier Sacha De Santis a rétorqué aux préoccupations soulevées par le politicien de gauche.

Sa vidéo intitulée «Il faut que vous arrêtez de vous victimiser» a atteint près de 10 000 vues en moins de 24 heures.

Après avoir écouté une partie de la question de Gabriel Nadeau-Dubois à l’Assemblée nationale, l’entrepreneur de Magog livre le fond de sa pensée.

«Bon, c’est sûr que c’est quand même intense la façon qui amène ça. Oui, ça a monté, oui, c’est toujours pas le fun, mais d’un autre côté, il faut arrêter d’être des victimes dans la vie, parce que si t’es une victime, tu vas rester une victime pour n’importe quelle autre affaire qui t’arrive de mal dans ta vie. Donc, moi je pense qu’on est plus en mode solution que de toujours se victimiser. Eux sont souvent dans la victimisation. Et let’s go! Tu sais, c’est comme tu veux quelque chose de plus, vas le chercher, travailles plus fort, fais tes affaires, mets plus d’argent de côté, commence à moins prendre d’alcool, et commence à moins fumer, puis honnêtement, vous allez voir la différence que ça va faire dans votre vie. Ça va changer énormément votre vie de tous les aspects possibles», a exprimé celui qui est à la tête de l’équipe immobilière De Santis.

Sur son compte Instagram, le courtier immobilier a convenu que sa vidéo a fait beaucoup réagir.

«Il y en a qui sont d’accord, il y en a qui sont pas d’accord», reconnait-il, invitant ses abonnés à proposer des solutions pour atténuer les conséquences de la crise du logement.