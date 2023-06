Des centaines de policiers interviennent dans deux prisons du Honduras

Des centaines de policiers ont pénétré jeudi dans deux prisons du Honduras pour reprendre le contrôle des lieux de détention où les prisonniers ont fait entrer de véritables arsenaux en corrompant le personnel pénitentiaire.

Des affrontements entre bandes rivales dans la prison pour femmes de Tamara, dans le centre du Honduras, ont fait la semaine dernière 46 morts parmi les détenues, certaines tuées par balles et d'autres brûlées vives dans l'incendie d'une aile du centre pénitentiaire.

AFP

«Les Forces armées du Honduras, avec la Police militaire d'Ordre public, ont commencé l'Opération "Foi et Espérance" afin de reprendre le contrôle et la direction» des centres pénitentiaires d'El Pozo (180 km au nord-ouest de Tegucigalpa) et de Siria (60 km au nord de la capitale), a annoncé la police militarisée dans un communiqué.

La police militarisée a diffusé des photos de saisies de drogue et de munitions, mais pas d'armes, dans les prisons d'El Pozo, le centre pénitentiaire de haute sécurité au régime le plus sévère du pays, et de Siria. Des photos de détenus rassemblés dans une cour de prison, vêtus seulement de shorts, ont également été diffusées.

AFP

Les deux prisons, d'une capacité de 2000 détenus chacune, sont destinées principalement à des chefs des gangs Mara Salvatrucha (MS-13) et Barrio 18, qui sèment la terreur dans le nord de l'Amérique centrale, au Honduras, au Guatemala et au Salvador.

Le président salvadorien a déclaré voici plus d'un an une «guerre» sans merci contre les bandes criminelles avec un état d'exception permettant l'arrestation sans mandat judiciaire de 69 000 suspects.

Cette offensive contre les bandes criminelles lui vaut une grande popularité et la présidente hondurienne Xiomara Castro a annoncé vouloir s'en inspirer.

AFP

La police militarisée est déjà intervenue lundi dans deux autres prisons où ont été découvertes des armes lourdes, dont des fusils mitrailleurs, des pistolets, des chargeurs avec des milliers de balles, ainsi que des grenades.

Plus d'un millier de détenus sont morts dans les prisons du Honduras depuis 20 ans lors de rixes ou de mutineries, selon le Commissariat pour les droits humains (public).

En 2012, un incendie lors d'une mutinerie dans la prison de Comaguaya (centre) s'est soldé par 362 morts.