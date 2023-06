Des enfants énervés et des parents inquiets à cause de la qualité de l'air

Vérifier la qualité de l'air, comme on consulte la météo. Pour de nombreux parents canadiens, le début des vacances tourne au casse-tête dans des villes qui suffoquent sous les fumées engendrées par les mégafeux qui ravagent le pays.

Depuis plusieurs jours, les métropoles de l'est du Canada, au Québec et en Ontario, connaissent des épisodes de pollution atmosphérique sans précédent.

Il est donc conseillé aux personnes vulnérables, dont les enfants, de rester à l'intérieur pour éviter d'inhaler les fumées, qui contiennent des concentrations en particules fines particulièrement élevées.

Marion Hélies, animatrice dans un centre de loisirs de Montréal, raconte à l'AFP la frustration de ses petits pensionnaires: «Les enfants ne tiennent plus, parce que ça fait plusieurs jours qu'on est à l'intérieur.»

Indice de la qualité de l’air (IQA) Et chez vous? Quel est l’indice de la qualité de l’air dans votre ville et quelles sont les recommandations de santé qui en découlent ? IQA 0 Index de la qualité de l’air (IQA US) 0-50 Bon 51-100 Modéré 101-150 personnes sensibles Mauvais 151-200 tout le monde Mauvais 210-300 Très mauvais 301 et + Critique IQA: BON Excellente journée pour être actif à l’extérieur. IQA: MODÉRÉ Certaines personnes peuvent être particulièrement sensibles à la pollution aux particules fines Personnes particulièrement sensibles : Envisagez de réduire la durée et l’intensité des activités extérieures. Soyez attentif aux symptômes tels que la toux ou l’essoufflement. Ce sont des signes indiquant qu’il faut ralentir. Tous les autres : Excellente journée pour être actif à l’extérieur. IQA: MAUVAIS pour

personnes sensibles Les groupes sensibles incluent les personnes atteintes de maladies cardiaques ou pulmonaires, les personnes âgées, les enfants et les adolescents, les populations minoritaires et les travailleurs à l’extérieur. Groupes sensibles : Réduisez la durée et l’intensité des activités extérieures. C’est correct d’être actif à l’extérieur, mais prenez davantage de pauses. Soyez attentif aux symptômes tels que la toux ou l’essoufflement. Personnes atteintes de maladies cardiaques : Des symptômes tels que des palpitations, des essoufflements ou une fatigue inhabituelle peuvent indiquer un problème grave. Si vous présentez l’un de ces symptômes, contactez votre professionnel de la santé. IQA: MAUVAIS

pour tout le monde Personnes sensibles : Évitez les activités extérieures prolongées ou intenses. Envisagez de reprogrammer ou de déplacer les activités à l’intérieur.* Tous les autres : Réduisez la durée et l’intensité des activités. Prenez davantage de pauses lors des activités extérieures. * Note : Si vous n’avez pas de climatiseur, rester à l’intérieur avec les fenêtres fermées peut être dangereux par temps extrêmement chaud. Si vous avez chaud, rendez-vous dans un endroit doté de la climatisation ou renseignez-vous auprès de votre municipalité pour savoir si des centres de rafraîchissement sont disponibles dans votre communauté. IQA: TRÈS MAUVAIS Personnes sensibles : Évitez toute activité physique à l’extérieur. Remettez-la à une période où la qualité de l’air est meilleure ou déplacez les activités à l’intérieur.* Tous les autres : Évitez les activités prolongées ou intenses. Envisagez de reprogrammer ou de déplacer les activités à l’intérieur.* * Note : Si vous n’avez pas de climatiseur, rester à l’intérieur avec les fenêtres fermées peut être dangereux par temps extrêmement chaud. Si vous avez chaud, rendez-vous dans un endroit doté de la climatisation ou renseignez-vous auprès de votre municipalité pour savoir si des centres de rafraîchissement sont disponibles dans votre communauté. IQA: CRITIQUE Tous les autres : Évitez toute activité physique à l’extérieur. Personnes sensibles : Restez à l’intérieur et maintenez un niveau d’activité réduit. Suivez les conseils pour maintenir des niveaux de particules bas à l’intérieur.* * Note : Si vous n’avez pas de climatiseur, rester à l’intérieur avec les fenêtres fermées peut être dangereux par temps extrêmement chaud. Si vous avez chaud, rendez-vous dans un endroit doté de la climatisation ou renseignez-vous auprès de votre municipalité pour savoir si des centres de rafraîchissement sont disponibles dans votre communauté.

«Entre la fumée et la pluie, c'est un peu difficile de les canaliser», glisse-t-elle, confiant avoir organisé une sortie de 10 minutes malgré une qualité de l'air dégradée dans la métropole francophone.

C'est la deuxième fois en quelques jours que la ville est contrainte de fermer les terrains de sport et les piscines extérieures en raison des fumées. Dans les rues, l'odeur de brûlé -- malgré des feux distants de plus de 600 km -- enveloppe tout. Les immeubles sont masqués par le brouillard et il est difficile d'apercevoir le soleil.

D'après les autorités, l'indice de qualité de l'air oscille entre «nocif» et «très nocif».

Après plusieurs jours à être enfermé chez lui, Marin Vicck, 14 ans, s'est aussi offert enfin une sortie. «La qualité de l'air est terrible, au point où c'est difficile de se promener à cause de la fumée. On se sent piégé.»

Kedjar Boudjema est lui aussi découragé par cette succession d'avertissements en quelques jours. Téléphone à la main, il consulte dorénavant tous les jours son application sur la qualité de l'air.

«Quand je reçois des alertes, je fais attention, je ferme les fenêtres», souligne ce père d'un petit garçon de 4 ans qui trimballe fièrement son parapluie bleu et rouge à l'effigie de Winnie l'Ourson.

«Je m'inquiète pour sa santé, mais en même temps c'est compliqué de ne plus sortir du tout avec lui», lâche-t-il d'un ton las.

À Ottawa, où la visibilité était également de nouveau très réduite jeudi, Janet Hamill a organisé sa journée en fonction de la qualité de l'air, préférant se balader avec ses deux petits-enfants de 2 et 11 ans tôt dans la journée, avant que la fumée n'épaississe trop.

«Je les ramène à la maison avant que la situation ne s'aggrave vraiment. La fumée est dure pour eux comme pour moi, nous restons donc à l'intérieur la plupart du temps», explique la grand-mère.

Ces épisodes de forte pollution pourraient se répéter tout l'été, les autorités ayant prévenu que le pic de la saison des feux n'était pas encore atteint.

Beaucoup s'inquiètent donc des conséquences pour la santé sur le long terme, dans un pays qui compte 10% d'asthmatiques: les appels auprès d'Asthma Canada, une association dédiée à cette maladie respiratoire, ont presque doublé depuis que les feux ont démarré début mai.

Les gens «veulent surtout savoir ce qu'ils peuvent faire pour se protéger», raconte à l'AFP son président, Jeff Beach.

Le Canada, qui de par sa situation géographique se réchauffe plus vite que le reste de la planète, est confronté ces dernières années à des événements météorologiques extrêmes dont l'intensité et la fréquence sont accrues par le changement climatique.