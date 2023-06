Des maringouins provoquent les premiers cas de malaria en 20 ans aux États-Unis

Il y a très peu de gagnants dans la crise climatique, mais les scientifiques sont à peu près sûrs qu'il y en aura au moins un : les maringouins.

Ces insectes agaçants prospèrent dans la chaleur et l'humidité. Si le changement climatique entraîne des vagues de chaleur plus fréquentes, des tempêtes et des inondations qui laissent derrière elles des mares d'eau stagnante dans lesquelles la plupart se reproduisent, ces conditions provoquent un boum de l'espèce.

Pour la première fois depuis des décennies, le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies met en garde contre plusieurs cas de malaria récemment transmise localement aux États-Unis – une nouvelle qui a propulsé les maringouins sous les projecteurs, rapporte CNN. Bien qu'il soit trop tôt pour savoir si ces cas spécifiques sont liés au changement climatique, les scientifiques ont prévenu que la maladie pourrait devenir plus courante au pays à mesure que les températures y augmentent.

Les États de la Floride et du Texas ont enregistré leurs premiers cas de la maladie en 20 ans.

Le phénomène a soulevé de nouvelles inquiétudes quant à la migration de ces moustiques dans des régions où ils n’ont pas été observés depuis des générations, voire jamais, et cela pourrait signifier que la propagation des maladies mortelles qu'ils transmettent pourrait suivre.

La hausse des températures permet aux moustiques de se développer plus rapidement et de vivre plus longtemps, alors qu'avant, ils mouraient pendant les hivers rigoureux dans de nombreux endroits. Ils ont maintenant plus de chances de survivre et plus de temps pour coloniser leurs populations.

La chaleur accélère également le temps nécessaire à un parasite ou à un virus pour mûrir à l'intérieur d'un moustique.

«Plus la température monte, plus ce processus est court. Ainsi, non seulement ils vivent plus longtemps, ils deviennent potentiellement infectieux plus tôt», a déclaré Oliver Brady, professeur à la London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Ils tirent également d'autres avantages de la chaleur. Quand il fait plus chaud, plus des gens ont tendance à être à l'extérieur le matin et tard dans l'après-midi - heure de repas populaire pour les moustiques.

La chaleur pousse également les villes à augmenter leur nombre d'espaces verts, ce qui a un effet de refroidissement vital, mais pourrait également fournir de nouveaux lieux de reproduction idéaux pour les insectes suceurs de sang.

Aux États-Unis, le nombre de «jours de moustiques» - ceux avec les conditions chaudes et humides qu'ils aiment - a augmenté à travers le pays, selon une analyse récente de Climate Central, un groupe de recherche à but non lucratif.

Les chercheurs ont examiné des données couvrant plus de quatre décennies dans près de 250 lieux et ont découvert que plus de 70 % d'entre eux étaient devenus plus attrayants pour les maringouins.

Alors que la plupart des quelque 200 espèces de moustiques aux États-Unis sont inoffensives, il y en a environ une douzaine qui peut transmettre des maladies aux humains, notamment le chikungunya, la dengue, le zika et les virus du Nil occidental.

Si les maladies graves transmises par les moustiques restent rares aux États-Unis, d'autres pays n'ont pas cette chance.

En Afrique subsaharienne, où le paludisme a eu des conséquences dévastatrices, le changement climatique aide les moustiques à étendre considérablement leur aire de répartition, selon des recherches récentes.

Les moustiques anophèles transmettant le paludisme se sont, en moyenne, déplacés vers des altitudes plus élevées d'environ 21 pieds par an et vers le sud de près de 3 miles par an, selon un rapport de l'Université de Georgetown.

C'est un rythme qui suit le changement climatique et pourrait avoir des conséquences importantes pour les régions qui n'ont jamais connu le paludisme auparavant et qui sont susceptibles d'être mal préparées, a déclaré Colin Carlson, biologiste du changement global à l'Université de Georgetown et co-auteur du rapport.

La dengue est une autre maladie potentiellement mortelle, qui est sur le point d'augmenter dans un monde plus chaud.

Également connue sous le nom de «fièvre fracturée», elle provoque de la fièvre, des nausées, des vomissements, de la fatigue et de la diarrhée et, dans certains cas, des hémorragies internes et la mort. Il n'y a pas de remède ou de traitement spécifique pour la dengue, ce qui ne laisse d'autre choix aux personnes atteintes que de surmonter les symptômes.

Le Pérou est actuellement aux prises avec la pire épidémie de dengue transmise par les moustiques jamais enregistrée, qui a infecté environ 150 000 personnes et en a tué plus de 250.

Aujourd'hui, la dengue frappe à la porte de l'Europe et des États-Unis.

«Un milliard de nouvelles personnes seront exposées aux conditions météorologiques propices à la transmission de la dengue, et la plupart de ces personnes se trouvent en Europe occidentale, aux États-Unis et en Chine tempérée», a déclaré Carlson.

Des épidémies se sont propagées localement au Texas, en Floride, à Hawaï et en Arizona. Et la semaine dernière, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a averti que l'espèce Aedes albopictus - qui peut transmettre la dengue et le chikungunya - pousse vers le nord et l'ouest en Europe alors que le changement climatique s'empare du continent qui se réchauffe le plus rapidement au monde.

«Ce qui est surprenant, c'est la vitesse de propagation», a déclaré à CNN Céline Gossner, experte principale des maladies émergentes et à transmission vectorielle à l'ECDC. En une décennie seulement, le nombre de régions où ce moustique est établi a triplé, a-t-elle déclaré.

Même avec cette nouvelle exposition, cependant, il est peu probable que les États-Unis et l'Europe voient d'énormes épidémies ou un grand nombre de décès dus au virus de la dengue.

«L'histoire du changement futur concerne vraiment plus de fortes augmentations dans les zones qui ont déjà la dengue, cela va empirer», a déclaré Brady. Il a souligné que la Chine et certaines parties de l'Inde étaient particulièrement menacées. «C'est une situation vraiment effrayante car un grand nombre de personnes vivent dans ces zones et même des changements mineurs pourraient être catastrophiques», a-t-il déclaré.

La crise climatique n'a pas que du bon pour les moustiques. Certains endroits peuvent simplement devenir trop chauds.

«Il y a un certain seuil après lequel la chimie de leur corps ne fonctionne plus», a déclaré LaDeau. La mauvaise nouvelle est que ces endroits risquent également de devenir trop chauds pour les humains.

Il reste encore beaucoup d'incertitudes sur la façon dont les moustiques réagiront à la crise climatique. La relation entre le changement climatique et la maladie est complexe, a déclaré Gossner.

Nous en savons beaucoup sur la façon dont la température modifie la capacité des moustiques à transmettre des maladies, un peu sur la rapidité avec laquelle les moustiques se déplacent vers de nouveaux endroits et très peu sur la croissance des populations globales de moustiques, a déclaré Carlson.

Les scientifiques travaillent à développer des outils pour pouvoir mieux évaluer le lien entre les maladies transmises par les moustiques et le changement climatique.

En attendant, il existe des moyens de se protéger contre les risques, notamment en portant un antimoustique, en installant des moustiquaires aux fenêtres et aux portes et en se débarrassant de toute eau stagnante provenant d'endroits comme les pots de fleurs et les gouttières.

Les scientifiques travaillent également sur des méthodes de haute technologie pour réduire les populations. Un projet en Floride a testé un moustique génétiquement modifié conçu pour transmettre un gène mortel qui tue les moustiques femelles – qui sont celles qui piquent.

D'autres expériences impliquent l'utilisation de bactéries wolbachia, qui peuvent empêcher les virus de se répliquer à l'intérieur d'un moustique, les rendant moins susceptibles de transmettre des virus.

Il existe également des vaccins à l'horizon pour des maladies telles que la dengue et le malaria.

«C'est vraiment un gros problème», a déclaré Carlson. Mais si ceux-ci sont partagés équitablement dans le monde est une autre question, a-t-il ajouté.

«C'est un long chemin pour essayer de comprendre comment mieux utiliser ces outils. Mais il y a beaucoup d'espoir à l'horizon «, a déclaré Brady.

En fin de compte, la lutte contre le changement climatique aura un impact énorme.

La voie que le monde emprunte pour réduire la pollution qui réchauffe la planète conduira à des avenirs très différents pour les maladies transmises par les moustiques, a déclaré Brady. «Une atténuation [climatique] agressive serait de loin le risque le plus faible.»