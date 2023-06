Interdiction d’accès aux forêts: le Réservoir Gouin ouvert... à l'est seulement au désagrément de plusieurs

Décevante, illogique et injuste... Voilà comment a été qualifiée la nouvelle zone interdite d'accès aux forêts mise en place depuis jeudi matin par les autorités. Impossible de se rendre à l'ouest du Réservoir Gouin alors que l'est est accessible.

Au total, seulement cinq des 22 pourvoiries du secteur peuvent accueillir leurs clients, tant qu'ils demeurent dans la zone autorisée. Une délimitation qui ne fait pas de sens pour des pourvoyeurs qui mentionnent avoir reçu autant de pluie de chaque côté.

Cette limitation comporte aussi certaines incohérences. C'est le cas pour la pourvoirie l'Aventurier du Gouin qui est située à quelques mètres seulement de la zone ouverte.

«Mon stationnement est dans un terrain ouvert, mais ma pourvoirie est fermée. Pour l'instant, j'ai des bateaux sur l'eau, un bateau-maison, qui lui va pouvoir être déplacé pour aller en territoire praticable. C'est à peu près la seule chose que je pourrais faire», a donné en exemple son propriétaire, Maxime Duval.

Une question se pose. Comment les autorités vont faire respecter les règles ?

«C'est impossible! Les gens du sud du Gouin peuvent aller en bateau! On peut aller au Magnan, on peut aller à Obedjiwan... Tout est navigable par l'eau», a fait remarquer le président de l'Association des pourvoiries de la Mauricie et propriétaire de la pourvoirie Domaine Touristique, Dany Tremblay.

Jeudi matin, plusieurs pourvoyeurs se sont rendus aux barrages forestiers pour attendre leur client, eux qui avaient été avertis la veille que l'entièreté du Réservoir Gouin allait être ouverte.

«Il y en a qui ont fait l'épicerie, les commissions, ils se sont rejoints. Souvent, ils louent des véhicules, ils sont venus et finalement ce n'est pas ce qui a été annoncé», a expliqué le propriétaire des Chalets Gouin, Dominic Veilleux, qui s'est rendu à l'un de ces barrages jeudi matin.

Les pertes financières s'accumulent et Québec n’a toujours pas donné de nouvelles pour les programmes d'aides.

«On a besoin de ce signal-là, que l'industrie va être soutenue. Il n'est pas trop tard, mais ça prend un signal et une aide rapide. En termes d'aide, ça va prendre plus que des prêts», a mentionné le président-directeur général de la Fédération des pourvoiries du Québec, Dominic Dugré.

La majorité des pourvoyeurs devront faire un X sur leur espoir d'accueillir des clients pour le long week-end, et ce pour la deuxième semaine consécutive.