Les membres de la famille de Samuel Gauthier, dont les ossements ont été retrouvés la semaine dernière près de Sept-Îles, sont toujours sous le choc.

• À lire aussi: Les ossements découverts près de Sept-Îles seraient ceux de Samuel Gauthier

La conjointe de l'homme, Carolanne Dufour, a confié à TVA Nouvelles qu’elle espère que justice sera rendue.

Malgré un sentiment de soulagement que la dépouille de son conjoint eut été découverte, la mère de deux enfants de trois et cinq ans ne peut s’empêcher d’avoir un goût amer lorsqu’elle pense à toute cette histoire.

«C’est à ce moment-là, lorsque j’ai reçu l’appel [de l’enquêteur mardi], que j’ai compris que le cadavre que j’avais vu en photos était bel et bien celui de mon conjoint. C’est traumatisant et jamais je n’aurais voulu voir cela pour être honnête. Cela pourra nous mener vers une prochaine étape, parce que là, ça suffit» a laissé entendre Mme Dufour jeudi matin, en plein déménagement.

TVA NOUVELLES

Après plus de six mois d’attente et d’incertitudes, la Sûreté du Québec (SQ) a confirmé que les ossements retrouvés il y a un peu plus d’une semaine près de Sept-Îles étaient bel et bien ceux de Samuel Gauthier, 28 ans, mystérieusement disparu depuis le mois de décembre.

Il avait été vu pour la dernière fois le 11 décembre, alors qu’il quittait le domicile d’un ami à Port-Cartier, sur la Côte-Nord.

GRACIEUSETÉ

Maintenant, la jeune mère espère que le système de justice mettra la main au collet du ou des coupables.

«Je suis fâchée, enragée... Juste la scène en soi est visiblement criminelle. C’est quelque chose de penser que quelqu’un a tué son conjoint, mais d’avoir la confirmation, c’est difficile. Maintenant, j’ai soif de justice et je vais tout faire pour que ça se règle», a-t-elle expliqué.

L’enquête demeure pour le moment confié au service d’enquête sur les crimes contre la personne.

Carolanne Dufour demeure convaincue que c’est une histoire de règlement de compte même si la SQ ne confirme aucune information en ce sens pour l’instant.