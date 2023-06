La confusion règne entourant la fermeture de certains plateaux sportifs à Montréal

L’incompréhension et la confusion semblaient régner à Montréal, jeudi soir, à la suite de l’annonce de la Ville de fermer à nouveau certaines installations sportives en raison de la mauvaise qualité de l’air.

Initialement, l’administration montréalaise avait indiqué avoir fermé «les installations sportives extérieures», laissant croire qu’elles étaient toutes devenues interdites au public.

La Ville de Montréal avait également mentionné que cette décision était conforme avec la santé publique. Cette dernière a toutefois contredit cette affirmation, en précisant qu’il s’agissait d’une initiative provenant exclusivement de la Ville.

Puis, Montréal a précisé en soirée que l’annonce ne concernait que certains plateaux sportifs.

Au parc Villeray, jeudi soir, tout semblait se dérouler normalement. Des équipes de soccer disputaient un match alors qu’une partie de baseball était en préparation, lors du passage de notre journaliste.

Ailleurs à Montréal, certaines activités sportives ont bel et bien été annulées. Au parc Lafontaine, par exemple, la règle annoncée par la Ville semblait avoir été appliquée.

Quoi qu’il en soit, la directive de l’administration municipale n’a pas semblé avoir été transmise efficacement aux citoyens, qui semblaient être assez nombreux à l’ignorer, jeudi soir.

Voici quelques réactions recueillies par notre journaliste :

«Je ne savais même pas que c’était fermé.»

«On s’est posé la question quand on est arrivé. On n’a pas vérifié, mais on n’a rien ressenti.»

«On vient de faire un cours de danse à l’extérieur et on a eu bien du plaisir.»

Spectacle annulé

L’annonce de la Ville de Montréal ne touche d’ailleurs pas que les événements sportifs.

En début de soirée, le chanteur Zackary Richard a écrit sur Facebook que son spectacle qui devait avoir lieu à Rivière-des-Prairies était annulé.

La Ville de Montréal recommande à la population de consulter son site web pour savoir quelles installations sont fermées et quels événements sont annulés.

Pour voir les explications complètes, visionnez la vidéo ci-haut.