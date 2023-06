La possible grève des chauffeurs du RTC crée de l’inquiétude

À deux jours d’une grève de deux semaines qui pourrait être déclenchée par les chauffeurs du Réseau de transport de la Capitale (RTC), le Collectif pour un transport abordable et accessible à Québec (TRAAQ) se dit «préoccupé» par cette situation et presse les deux parties à s’entendre rapidement.

«Compte-tenu de l'ampleur des impacts qu'aurait la grève sur des milliers de citoyennes et citoyens, nous appelons syndicat et RTC à trouver une entente le plus rapidement possible!» a écrit Emilie Frémont-Cloutier, animatrice sociale du Collectif, dans une lettre ouverte rendue publique jeudi matin.

Cette dernière n’a pas voulu jeter la pierre à aucune des deux principales parties concernées.

Elle a ainsi affirmé que «le RTC comme la ville ont à maintes reprises démontré leur sensibilité pour les besoins des personnes à faible revenu en matière de transport» en mettant en place la tarification sociale.

En même temps, elle a exprimé son soutien aux chauffeurs de bus.

«De par le rapport de force qu’ils ont construit tant au niveau municipal que national, ils font le poids pour défendre le caractère public et universel de ce service», a-t-elle insisté.

Ministre «désinvesti»

Par contre, Mme Frémont-Cloutier a déploré l’attitude du ministre du Travail, Jean Boulet, qu’elle a qualifié de «désinvesti sur la question des transports collectifs et désengagé à les financer à la hauteur des besoins».

Le Collectif TRAAQ a également qualifié la récente décision du Tribunal administratif du travail (TAT) de «jugement d’un autre siècle».

Le juge administratif Pierre-Étienne Morand a conclu que le syndicat des chauffeurs du RTC n’est tenu d’offrir aucun service essentiel en cas de grève.

De façon séparée, la direction et le syndicat (CSN) des chauffeurs du RTC doivent faire le point, jeudi après-midi, sur les négociations intensives.

Le préavis de grève des chauffeurs du RTC couvre la période du 1er au 16 juillet, soit en plein Festival d’été de Québec. Les chauffeurs sont sans convention collective depuis le 30 juin 2022.