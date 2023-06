Le quincaillier qui dérange le marché avec ses bas prix passe en mode agressif

Canac accélère le pas pour prendre des parts de marchés et investira 200M$ dans les cinq prochaines années pour sa croissance.

Le quincaillier de Québec vise l’ouverture de deux magasins par année, un site transactionnel en ligne et des investissements majeurs dans ses centres de distribution.

Avec sa politique de bas prix, Canac va forcer le marché à s’ajuster partout où il va s’installer.

«On est le joueur qui dérange et on aime ça! Ça fait partie de notre culture. Nous, on travaille pour les consommateurs», affirme Martin Gamache, le nouveau directeur général, qui travaille dans l’entreprise depuis 30 ans.

En construction, le magasin de Sorel va ouvrir au printemps 2024, et plus tard l’an prochain, ce sera au tour de Rivière-du-Loup. Canac a aussi des terrains pour grandir à Magog, Hawkesbury et Pont-Rouge prochainement, en plus de vouloir accroître sa présence près de Montréal.

«Il y a des entreprises concurrentes qui font des acquisitions. Si on n’investit pas, on va décroître. On n’a pas [d'autre] choix [que] d’accélérer la croissance. Il faut être un peu partout dans la couronne de Montréal où nos compétiteurs sont installés. Et probablement qu’un jour, les Patrick Morin et Laferté vont venir dans la région de Québec », anticipe le dirigeant.

Valérie Lesage

Rentabilité rapide

M. Gamache affirme que tous les nouveaux magasins ouverts par la chaîne Canac, qui en compte 32 actuellement, atteignent la rentabilité la première année.

«Les autres vendent très cher quand on n’est pas là et quand on arrive, les gens viennent nous voir», constate le quincaillier, notant au passage que le magasin acquis de BMR à St-Augustin-de-Desmaures il y a quelques années a quadruplé son chiffre d’affaires.

Canac possède ses propres centres de distribution, ce qui lui a permis d’enlever un intermédiaire dans la chaîne. Cette stratégie est fondamentale dans sa capacité à réduire les prix. Pour gagner encore en efficacité, le détaillant va ouvrir un centre de livraison sur la Rive-Sud de Québec l’automne prochain, de manière à stimuler ses ventes de ce côté du fleuve.

Site web transactionnel

D’ici deux ans, la superficie du centre de distribution de Drummondville va doubler, passant de 500 000 pieds carrés à un million.

«On planifie aussi investir dans l’automatisation de ce centre parce qu’on veut à court terme être transactionnels sur le web et livrer directement chez nos clients», souligne Martin Gamache.

La pandémie avait ralenti le rythme de croissance de Canac ces dernières années, mais le quincaillier n’entend pas laisser l’essoufflement économique le retarder encore. Le panier d’achat a tendance à diminuer cette année, mais une partie de cette baisse est compensée par la hausse de l’achalandage.

«On investit pour le futur. Notre masse salariale (5000 employés) est une grosse partie de nos dépenses, mais on ne veut pas sabrer là-dedans. On est plus minutieux dans nos dépenses», tempère néanmoins M. Gamache.

Photo courtoisie, Canac

Voyant des concurrents avoir plus de difficultés, comme RONA qui a supprimé 500 postes récemment, M. Gamache entrevoit des occasions de consolider le marché.

Son autre grand défi sera d’assurer la transition entre deux générations de la famille Laberge, propriétaire de Canac depuis 1985. Il y a cinq jeunes Laberge dans des postes stratégiques aujourd’hui.

«Ce que j’ai à cœur, c’est la pérennité. Les jeunes, pour cela, veulent la croissance de l’entreprise», dit-il.