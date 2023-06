Mangez ceci et vivez jusqu’à 100 ans

Il s’avère que les haricots seraient la nourriture magique pour la longévité.

Certes, ces petits légumes sont rassasiants et nutritifs, mais comment la famille des légumineuses, qui comprend les haricots, les pois, les lentilles et les pois chiches, pourrait-elle nous aider à vivre plus longtemps?

«Les gens qui habitent dans des zones bleues, les haricots et autres légumineuses sont une composante majeure de leur alimentation quotidienne», a déclaré l'auteur et entrepreneur Dan Buettner à CNN. L’homme a passé des décennies à faire des reportages sur les «zones bleues», des communautés uniques autour du monde où les gens vivent longtemps et en bonne santé, jusqu'à 100 ans et plus.

Les résidents de ces régions partagent un environnement et un mode de vie commun, y compris un régime alimentaire à base de plantes qui, selon les scientifiques, contribuent à leur longévité. Des zones bleues ont été découvertes à Ikaria, en Grèce ; Okinawa, Japon ; Nicoya, Costa Rica; Loma Linda, Californie; et l'île italienne de Sardaigne, juste au large de la côte italienne.

En Sardaigne, où l'un des premiers groupes de centenaires a été étudié, le garbanzo et la fava sont les légumineuses de choix, a déclaré Buettner à CNN.

Aussi connus sous le nom de pois chiches, les garbanzos sont les principaux ingrédients d’un minestrone qui est généralement consommé à plus d'un repas, permettant aux habitants de la Sardaigne de profiter des bienfaits des haricots au moins deux fois par jour.

Pourquoi les haricots?

Tous les membres de la famille des légumineuses regorgent de nutriments, dont le cuivre, le fer, le magnésium, le potassium, l'acide folique, le zinc, la lysine, qui est un acide aminé essentiel, et beaucoup de protéines et de fibres.

«La fibre vous récompense avec un microbe intestinal sain et une inflammation réduite et une meilleure fonction immunitaire», a dit Buettner.

Chaque type de haricot a un profil nutritionnel différent, donc manger une variété de haricots peut être préférable, rapporte Buettner à CNN. L'aduki, ou haricot mungo rouge, contient plus de fibres que de nombreuses autres variétés, tandis que les fèves sont remplies de lutéine antioxydante. Les haricots noirs et rouges foncés sont pleins de potassium et les pois chiches ont beaucoup de magnésium.

Buettner suggère d’associer des haricots à des grains entiers pour obtenir tous les acides aminés qui composent une protéine complète sur le plan nutritionnel, similaire à ce que l'on trouve dans la viande.

Bon pour le corps et le portefeuille

Des études, soulignant les bienfaits des haricots pour la santé, confirment ce que les habitants des zones bleues savent depuis longtemps.

Les fibres solubles contenues dans les haricots peuvent réduire le cholestérol et aider à prévenir le diabète de type 2 en stabilisant la glycémie.

Une étude de 2001 a révélé que manger des haricots quatre fois par semaine réduisait les maladies cardiaques de 22 %. Une étude de 2004 a révélé que les gens vivaient environ huit ans de plus pour chaque consommation de 20 grammes de légumineuses, soit environ une once.

Pour ce qui est du résultat malodorant que peuvent produire ces légumes dans la famille des légumineuses, Buettner suggère de commencer avec quelques cuillères à soupe par jour pour éviter les gaz.