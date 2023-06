Quelques mois à vivre: un mariage parfait organisé pour une mère atteinte de cancer

Un mère de 32 ans à qui les médecins n’auraient prédit que quelques mois à vivre en raison d’un cancer s’est fait offrir un mariage digne d’un conte de fées par sa communauté, qui a mis la main à la pâte pour qu’elle puisse dire «oui» à son amour de jeunesse.

«Le jour du mariage a atteint mes attentes et dépassé tout ce que je pensais possible. Je me suis sentie comme une princesse ce jour-là», a confié Emma Rice, en entrevue avec SWNS, selon ce qu’a rapporté le «Daily Mail» mercredi.

Le 29 avril dernier, la trentenaire de Wirral près de Liverpool, au Royaume-Uni, a pu marier son amour de jeunesse, le père de ses trois enfants, grâce à la générosité d’entreprises locales qui ont fourni le gâteau, les photos, la salle de mariage, le DJ, la voiture ainsi que la nourriture pour lui assurer une journée parfaite.

Après avoir commencé à souffrir de douleurs à l’utérus en février 2021 – que son médecin de famille attribuait à son stérilet mal positionné –, la mère de trois enfants de 11, 10 et 6 ans aurait finalement été diagnostiquée d’un cancer de stade 3 un an plus tard.

Mais c’est en janvier cette année, après plusieurs traitements de chimiothérapie, que le monde de la petite famille se serait «écroulé», en apprenant que le cancer s’était répandu.

«On a demandé combien de temps elle avait, et ils ont dit environ un an [...] Chaque jour semble aller trop vite quand vous avez une date limite. On a toujours rêvé de se marier, mais on n’a jamais été dans une position financière pour le faire», a relaté de son côté son nouveau mari, Dava Rice, 34 ans, selon le média anglais.

Reconnaissante pour tous ceux qui ont contribué à rendre sa journée parfaite, Emma Rice s’est dit déterminée à raconter son histoire pour faire connaître le cancer de l'ovaire et ses symptômes.

«J’ai souffert physiquement de façon que je ne croyais pas possible – je me suis fait enlever ma vie et ma famille. Mais si je peux sensibiliser et sauver au moins une femme et son entourage de cette douleur inutile, alors je suis heureuse d'être dans ce combat», a-t-elle conclu, rayonnante sur ses photos de mariage.