Quentin Miller repêché par le CH : «C’était une journée inoubliable»

La journée du 29 juin 2023 restera à jamais gravée dans la mémoire de Quentin Miller.

• À lire aussi: Le Canadien repêche le frère d'Arber Xhekaj

• À lire aussi: EN VIDÉO | Carey Price oublie en direct le nom du joueur sélectionné par les Canadiens

• À lire aussi: Aucun joueur de la LHJMQ sélectionné en première ronde

Jeudi, le gardien des Remparts de Québec a été sélectionné au 128e rang par le Canadien de Montréal. Il s’agit du seul Québécois et représentant de la LHJMQ repêché par le tricolore cette année et le premier gardien du Québec choisi par le CH depuis Zachary Fucale en 2013.

«C’était une journée inoubliable et incroyable! J’ai peu de mots pour décrire comment je me sens en ce moment. C’est une journée dont je vais me souvenir toute ma vie», a affirmé Quentin Miller, en entrevue à LCN.

L’athlète originaire de Montréal a grandi en regardant le Canadien à la télévision, ce qui rend son repêchage encore plus spécial.

«D’avoir la chance d’être repêché par eux, c’est un rêve devenu réalité», clame-t-il.

Le gardien québécois poursuit une véritable année de rêve, lui a qui a remporté la coupe Memorial avec les Remparts il y a quelques semaines.

Même s’il est très heureux d’avoir été sélectionné par le Canadien, Quentin Miller n’a toutefois pas le sentiment du devoir accompli.

«Le travail recommence demain. Je vais recommencer à continuer à travailler sur mes faiblesses, ma force et tout ça. Mon but ultime est de gagner une coupe Stanley. Je suis loin de là, donc je dois travailler encore fort pour atteindre ce but», soutient le hockeyeur.

Pour voir l’entrevue complète, visionnez la vidéo ci-haut.