«Tellement de tendresse»: le déracinement de l’immigration

Présenté au Festival international du film de Toronto l’an dernier, le drame de Lina Rodriguez se concentre sur le drame de l’immigration, dans ce cas clandestine.

Le début de Tellement de tendresse désoriente. On y voit Aurora (Noëlle Schönwald) monter dans le coffre d’une voiture en silence. Dans l’habitacle, un couple et sa fillette font le trajet sans un mot, sans musique. Et lorsqu’ils atteignent le poste frontalier qui sépare les États-Unis du Canada, on comprend alors qu’Aurora entre au pays illégalement. Six ans plus tard, sa fille, Lucia (Natalia Aranguren), viendra la rejoindre.

Si la cinéaste n’entre pas dans le détail des démarches d’immigration d’Aurora – on n’en voit que le minimum –, elle nous présente la vie de sa protagoniste. On apprend ainsi qu’elle est Colombienne et ancienne avocate en environnement et que son mari a été assassiné. Sa vie à Toronto est désormais aussi confortable que possible; elle a des amis, un amoureux et s’est trouvé un emploi comme professeur d’espagnol.

Tous ces menus détails permettent de saisir l’ampleur du déracinement que représente l’immigration dans un pays étranger, dans une société fonctionnant dans une langue étrangère – Aurora explique d’ailleurs les deux sens différents du verbe être en espagnol. Sans jamais tomber dans le poncif misérabiliste ou inspirant, Lina Rodriguez tente de montrer la fêlure, le sentiment d’inadéquation, voire le malaise qui perdure.

Avec peu de paroles, des couleurs neutres et souvent sombres, sans musique d’accompagnement, Tellement de tendresse est volontairement minimaliste. Pour faire prendre conscience que l’immigration est une perte, un deuil et aussi un exil.

Note: 3,5 sur 5