Travailleurs étrangers : Certains n’auront plus besoin de permis pour étudier

Certains travailleurs étrangers détenteurs d’un permis de travail au Canada pourront reprendre les études sans avoir besoin d’un permis d’étude, et ce dès le 27 juin 2023.

«Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a mis en œuvre une politique d’intérêt public pour permettre temporairement aux détenteurs de permis de travail admissibles et aux personnes autorisées à travailler sans permis en vertu de l’alinéa 186u) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés d’étudier sans permis d’études», a informé IRCC par courriel jeudi.

L’agence a également précisé qu’aucune démarche supplémentaire n’est nécessaire pour en bénéficier, et que les personnes concernées ont reçu un courriel.

Les travailleurs ayant présenté une demande de permis de travail après le 7 juin 2023 ne sont pas admissibles à cette nouvelle mesure.

Deux documents doivent être fournis à l’établissement scolaire: le courriel reçu par Immigration Canada ainsi que le permis de travail valide ou la lettre d’autorisation de travail que nous vous avons envoyée lorsque vous avez demandé la prorogation de votre permis de travail.

Avant cette date, les travailleurs pouvaient étudier sans permis d’étude pour une durée maximale de six mois.

«En supprimant les obstacles au perfectionnement des compétences, nous ouvrons la porte à un nombre accru de médecins et d’infirmières formés à l’étranger pour prendre soin des personnes qui nous sont chères et soutenir le système de soins de santé. Nous ouvrons également la voie aux manœuvres en construction pour qu’ils deviennent des personnes de métier, renforcent nos collectivités et construisent de nouvelles habitations», a déclaré le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser.

«Cette mesure d’immigration aide les employeurs, les travailleurs et notre économie en remédiant à de graves pénuries de main-d’œuvre. Il s’agit d’une bonne nouvelle pour toutes les parties concernées.», a-t-il ajouté.