Une autre saison estivale difficile à l’aéroport de Montréal-Trudeau

La situation ne se résorbe pas à l’aéroport de Montréal-Trudeau, de nombreux vols sont toujours retardés et annulés.

Selon l’application Flightradar, le temps moyen de retard s’élève aujourd’hui à 17 minutes.

Malgré une nette amélioration par rapport aux retards en début de semaine, les touristes coincés à l'aéroport Montréal-Trudeau sont tout de même exaspérés.

«On était supposés de partir hier à 22h40, finalement on a été retardé et annulé», dit cet homme questionné par notre journaliste Marc-Antoine Le Moignan. «On a pu avoir une chambre d’hôtel fournie par la compagnie aérienne à 3h du matin.»

Capture d'écran TVA Nouvelles

Rappelons que lundi, ce sont environ 6000 vols qui ont été retardés et 2200 avaient été annulés, en raison d’une tempête qui faisait rage aux États-Unis.

Cette fois, les retards s’expliquent par une pénurie de personnel, des bris mécaniques et le début de la saison estivale.

Certains voyageurs remettent toutefois en doute ces explications.

«On a souvent eu des problèmes avec Air Canada», dit un homme en attente de son vol à l’aéroport Montréal-Trudeau. «Deux plaintes plus tard, on a reçu trois réponses différentes : une pénurie de personnel en raison de la COVID-19, oui, la COVID a le dos large. Ensuite, la mauvaise température, comme s’il y avait une tempête de neige au mois de juillet, et la troisième, un bris mécanique.»

Capture d'écran TVA Nouvelles

L’été s’annonce donc, encore une fois, particulièrement difficile pour les voyageurs qui devront prendre leur mal en patience.