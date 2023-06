Une croisière qui vire au cauchemar pour un couple

Un couple est furieux contre l’entreprise P&O Cruises. Leurs vacances de rêve en Europe se sont transformées en cauchemar, rapporte The Mirror. Leur cabine était insalubre, la nourriture offerte à bord était à peine mangeable et une odeur nauséabonde flottait partout sur le navire.

Linda et David Cobby, du Royaume-Uni, avaient tous deux hâte de dépenser une partie de leur argent de retraite pour une escapade dans les fjords norvégiens, déboursant un total de 3400 £, ce qui représente plus de 5600 dollars canadiens.

Capture d'écran Facebook: P&O Cruises

«C’était juste chaotique et farfelu», a dit Linda Cobby en entrevue avec The Mirror. «L’expérience nous a laissés vraiment frustrés, en colère et stressés.»

Le couple a déclaré que la croisière lui a laissé des souvenirs «horribles». Ce dernier explique d’ailleurs que leurs problèmes ont commencé lorsqu'ils sont montés à bord du navire et ont reçu une cabine au-dessus d'une zone fumeurs, rapporte The Mirror.

Lynda Cobby explique qu'elle avait appelé pour demander à l’entreprise P&O de ne pas les placer à proximité de fumée, car David a développé des problèmes de poumons après avoir contracté la COVID-19.

Lorsque le couple a demandé de changer de chambre après l'embarquement, le couple a rapporté qu’on leur avait refusé, prétextant que le personnel ne pouvait rien faire jusqu'à ce que le siège social confirme combien de cabines étaient encore disponibles.

Capture d'écran Facebook: P&O Cruises

Lorsque le couple a finalement été transféré dans une autre chambre, elle était insalubre. Le couple devrait nettoyer les meubles de la chambre avec leurs propres lingettes et vaporisateurs.

«Nous avons dû tout essuyer avant de nous asseoir. Si vous ramassiez des couverts ou des verres, vous deviez vérifier qu'ils étaient propres, car nous avons des photos de verres avec des taches de rouge à lèvres dessus», a expliqué David en entrevue avec The Mirror.

Lynda et David ont depuis déposé une plainte officielle auprès de P&O Cruises.