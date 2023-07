Des chalets brûlés à Lebel-sur-Quévillon

Même si l'heure n'est pas encore au bilan pour le maire de Lebel-sur-Quévillon, la constatation des premiers dommages causés par les flammes à des chalets de ses citoyens ne le fait pas sourire, d'autant plus qu'il est lui-même touché.

«Je n'ai pas été capable de compter ce que j'ai vu de brûlé, malheureusement. Mais quand j'ai survolé en hélicoptère, j'ai vu qu'il en manquait plusieurs», a mentionné à TVA Nouvelles le maire de Lebel-sur-Quévillon, Guy Lafrenière.

«On ne pourra pas nécessairement reconstruire parce que tu es dans le bois brûlé. Et malheureusement, ce n'est pas juste le bois qui a brûlé. C'est ça qui est triste. C'est qu'il y a aussi de la terre qui a brûlé. Toute la mousse autour, les arbres, c’est tout brûlé, en tout cas dans mon secteur tout au moins», a-t-il ajouté.

Le maire n’est d’ailleurs pas particulièrement optimiste face à aux prochaines semaines.

«Ce ne sera pas un bel été. Je vous promets que ce ne sera malheureusement pas un bel été pour tous ces gens-là qui constatent qu’il manque des choses», explique-t-il.

Il est difficile de faire assurer ces chalets en forêt. Plusieurs personnes n'ont pas d'assurance pour couvrir les frais d'une possible reconstruction. Au-delà des pertes matérielles, les 481 000 hectares ravagés par les flammes du feu 344 constituent un dur coup pour l'avenir de la municipalité.

Selon la SOPFEU, la température des derniers jours et le temps prévu lors du week-end font une grande différence. L'aide internationale prévue va également changer la donne.

«Hier soir, à l'aéroport de Val-d'Or, on a reçu un peu moins de 75 personnes des États-Unis. Dimanche, on reçoit 150 pompiers forestiers de la Corée du Sud. Également, avant-hier, on a reçu des Français qui sont arrivés dans la région», mentionne l’agente de prévention et des communications de la SOPFEU, Mélanie Morin.

Pour voir le reportage complet, visionnez la vidéo ci-haut.