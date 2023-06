Des locataires de Québec privés de leur ascenseur pendant plus d’un an

Les locataires du secteur d’Estimauville à Québec sont privés de l’ascenseur de leur immeuble qui est brisé depuis plus de 10 mois et qui ne sera pas fonctionnel avant le mois d’octobre.

L’appareil devait être remis en service en juillet, mais des problèmes de sol et d’approvisionnement de pièces font en sorte que la date d’entrée en fonction a été repoussée de plusieurs mois.

Cette situation affecte plusieurs locataires, notamment des personnes âgées, qui peinent à se déplacer dans de telles circonstances.

«Nous au 6e étage on est mal pris, explique Michel Jean, un locataire. Moi je suis correct parce que je suis capable de monter et descendre, mais il y en a beaucoup qui ont de la misère à descendre et qui font faire leurs commissions par d’autres locataires ou des gens de l’OMHQ, mais ils ne sont pas là tous les jours. Les gens sont pris en haut.»

De son côté, l’Office municipal de l’habitation de Québec réitère que des dédommagements ont été offerts et indiquent qu’il y a de l’aide sur place.

«Nous avons la solution technique en main, mais la mise en œuvre de ce nouveau système conçu sur mesure demande un peu plus de temps, indique le directeur général, Dany Caron. Notre équipe ne ménage aucun effort pour que les locataires retrouvent l’usage de leur ascenseur le plus tôt possible.»

