Fête du Canada: la technologie pour remplacer les feux d’artifice

Les spectacles de drones et de lumières de la fête du Canada arrivent à juste point alors que de nombreux secteurs du pays sont aux prises avec de violents feux de forêt.

Ainsi avec ces appareils volants, des images bougeant au son de la musique seront projetées dans le ciel.

«La raison pour laquelle c’est si populaire, c’est parce que c’est nouveau, différent, moderne. Nous pouvons reproduire des images parfaites dans le ciel», a expliqué le fondateur et chef exécutif de North Star – la plus grande entreprise de spectacle de drone et de feux d’artifice au Canada – Jeff Clarmo.

Parmi les municipalités qui ont opté pour un remplacement des feux d’artifice, on retrouve la ville de Wakefield, qui attire normalement des milliers de personnes à son spectacle pyrotechnique de la fête du Canada. Cette année la ville du secteur de La Pêche présentera plutôt un spectacle de drone, une solution avec moins d’impact sur les communautés avoisinantes, selon ce qu’a rapporté le Globe and Mail.

«Chaque année, après le déclenchement d'un feu d'artifice, il y a une pléthore de publications sur les réseaux sociaux concernant la perte d'animaux. Les animaux de compagnie des gens sont une chose, mais ensuite vous commencez à penser à la nature et à tout ce qui vit dans les bois environnants et à la façon dont ces big bangs et wows et pows effraient tout, des cerfs aux ours en passant par les loups et les renards», a ainsi expliqué la coordinatrice de la fête du Canada à Wakefield, Carly Wood, au média anglophone.

La ville de Winnipeg a également opté pour cette option pour des raisons environnementales.