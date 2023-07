Kevin Costner juge «extravagantes» les demandes de son ex-femme

Kevin Costner a répondu aux demandes de pension alimentaire de sa femme Christine Baumgartner.

Selon des documents judiciaires obtenus par People, la star de Yellowstone s'est opposée, auprès de la Cour supérieure de Californie mercredi, le 28 juin, à la demande de son ex de 248 000 dollars par mois en pension alimentaire. Qualifiant la demande de « très exagérée et non justifiée », les documents juridiques suggèrent que la « ligne directrice pour la pension alimentaire mensuelle basée sur le revenu brut de Kevin disponible pour l'entretien est de 123 620 dollars ».

Le comédien a également insisté sur le fait que « fournir aux enfants mineurs plus que le strict nécessaire n'exige pas de faire des extravagances ridicules conçues pour bénéficier principalement au parent qui reçoit la pension alimentaire ».

L'équipe juridique de l'acteur a également accusé Christine de comptabiliser 60% de ses dépenses personnelles en utilisant leurs enfants. Et les avocats de Kevin Costner de balancer sur la routine esthétique de celle qui a demandé le divorce.

« Les enfants n'utilisent pas les services d'entraîneurs privés, seule Christine le fait. Les dépenses de chirurgie plastique de 188 500 dollars par mois appartiennent à Christine, pas aux enfants », poursuivent les documents. « Christine devrait savoir quelles dépenses de carte de crédit lui sont destinées et lesquelles sont destinées aux enfants, mais aucun effort, même minime, n'est fait pour les répartir avec précision. »

Christine et Kevin Costner ont trois enfants ensemble : Cayden, 16 ans, Hayes, 14 ans, et Grace, 13 ans.

L'ancienne créatrice de sacs à main a demandé le divorce en mai, après 18 ans de mariage.



