La qualité de l’air inquiète encore

Les fines particules de smog inquiètent encore à Montréal, alors que la ville arrive en deuxième position dans le palmarès des villes avec la moins bonne qualité d’air vendredi. L’indice de qualité de l’air dans la métropole se situait à 134, selon les données de la plateforme en ligne IQAir.

Les première et troisième places sont occupées par la ville de Toronto (154) et celle de New York (128).

Même s’il s’agit d’un mélange de brouillard et de smog, les concentrations élevées de particules fines provenant des feux de forêt laissent la ville couverte d’un léger panache de fumée.

La Ville de Montréal a d’ailleurs annoncé la fermeture de certaines installations sportives extérieures en raison de la qualité de l’air. Cette mesure inclut des terrains de soccer et de basketball, ainsi que des piscines et pataugeoires.

Plusieurs régions du Québec sont également touchées par le smog, soit l'Abitibi-Témiscamingue, les Laurentides, Lanaudière, Laval, l'Outaouais et la Montérégie.

Selon IQAir, la qualité de l’air est mauvaise pour certains groupes sensibles, comme les asthmatiques, aujourd’hui, mais devrait revenir à un niveau modéré en fin de semaine.

La santé publique recommande d’ailleurs de porter un N95 si l’on est dans l’incapacité de rester à l’intérieur.