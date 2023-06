L’acteur Alan Arkin décède à 89 ans

L’acteur Alan Arkin, connue pour une foule de rôles dont dans le film Little Miss Sunshine, est mort à 89 ans à son domicile, a confirmé ses fils au magazine People.

«Notre père était une force de la nature au talent unique, à la fois en tant qu'artiste et en tant qu'homme. Un mari aimant, un père, grand et arrière-grand-père, il était adoré et nous manquera beaucoup», ont fait savoir ses enfants, Adam, Matthew et Anthony, dans une déclaration pour la famille.

Alan Arkin en 2019 | AFP

La cause du décès n'a pas été révélée.

Dans le film de 2006, Little Miss Sunshine, Alan Arkin tenait le rôle de Edwin Hoover, le grand-père. Son rôle qui ne durait que 14 minutes à l’écran lui a valu l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle.

Il a ensuite multiplié les rôles au cours des dernières années, dont dans le film Argo, réalisé par Ben Affleck en 2012, qui lui a valu sa 4e nomination aux Oscars.

Plus récemment, il a joué dans The Kominsky Method pour Netflix aux côtés de Michael Douglas, remportant des nominations aux Emmy Awards en 2019 et 2020, et des nominations aux Golden Globe et Screen Actors Guild en 2020 et 2021.

Adam Arkin | Getty Images via AFP

Son fils, Adam Arkin, 66 ans, est également un acteur et réalisateur bien connu qui a joué dans des succès télévisés tels que Chicago Hope, 8 Simple Rules et Sons of Anarchy.