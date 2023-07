L’aspartame cancérigène? Les experts appellent à la prudence

L'aspartame serait sur le point d'être déclaré possiblement cancérigène par l'une des agences de l'Organisation mondiale de la Santé.

Cet édulcorant est l'un des plus populaires dans le monde. Il est présent dans deux produits extrêmement vendus, le Coke et le Pepsi Diet. L'aspartame sert à donner le goût sucré dans les boissons gazeuses et est sans calorie. Les experts appellent à la prudence.

«Lorsque c'est une consommation fréquente, là peut-être qu'on pourrait plus s'inquiéter pour le risque. Par contre, si c'est une consommation occasionnelle, je crois qu'on peut quand même bien protéger notre santé», soutient la nutritionniste Myriam Beaudry.

Santé Canada mentionne sur son site internet que rien n'indique que la consommation d'aliments contenant de l’aspartame poserait un problème pour la santé des consommateurs s'il est consommé sans excès. Par courriel, le ministère a informé TVA Nouvelles qu'il procédera à son propre examen des conclusions qui seront tirées par l'OMS et son agence.

Sylvain Charlebois, expert dans le domaine agroalimentaire, critique le ton alarmiste souvent utilisé par l'OMS, mentionnant que 90 pays ont déclaré l'aspartame comme étant un ingrédient sécuritaire et sans risque.

«Une déclaration comme ça, je trouve que c'est un peu irresponsable. Lorsqu'on utilise le mot cancer, il n'y a plus personne qui regarde la science. Les gens se concentrent sur ce mot-là, cancer, et il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui veulent s'associer avec le mot cancer», affirme-t-il.

