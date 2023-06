CH: Harvey-Pinard et Newhook reçoivent des offres qualificatives

Les attaquants Rafaël Harvey-Pinard, Alex Newhook, Jesse Ylönen, Lucas Condotta et Mitchell Stephens ainsi que le défenseur Nicolas Beaudin ont reçu une offre qualificative de la part du Canadien de Montréal, vendredi.

Harvey-Pinard a laissé sa marque avec le Tricolore la saison dernière en connaissant beaucoup de succès sur le plan offensif. L'attaquant de 24 ans a mis en banque 20 points en 34 parties, ayant trouvé le fond du filet à 14 reprises.

Newhook a été acquis par le Tricolore mardi en provenance de l’Avalanche du Colorado. En retour, Montréal a cédé des choix de premier et deuxième tours du dernier repêchage ainsi que le défenseur Gianni Fairbrother.

En 82 matchs en 2022-2023, Newhook a marqué 14 buts en plus d'ajouter 16 mentions d’aides.

Ylönen a fait la navette entre la Ligue américaine et la Ligue nationale de hockey (LNH) lors de la dernière campagne. Il a amassé 16 points, dont six filets en 37 rencontres avec le grand club. Le Finlandais a récolté 32 points, soit 11 buts et 21 aides, en 39 matchs avec le Rocket.

Condotta et Beaudin, quant à eux, ont majoritairement porté l’uniforme du club-école.

Gurianov libre comme l’air

En revanche, le Tricolore n'a pas soumis d'offre qualificative aux attaquants Denis Gurianov et Joël Teasdale.

Les deux hommes deviendront donc joueurs autonomes sans compensation samedi et seront libres de s'entendre avec l'équipe de leur choix.

En théorie, le CH pourrait donc tout de même les mettre sous contrat.

Les Canadiens auraient dû soumettre une offre qualificative de 2,9 millions $ à Gurianov pour préserver son statut de joueur autonome avec compensation. La formation montréalaise avait fait son acquisition le 26 février dernier, tout juste avant la date limite des transactions, en retour de l’attaquant Evgenii Dadonov.

En 23 matchs à Montréal, l’attaquant russe a marqué cinq buts et ajouté trois mentions d'aide. L'ancien choix de première ronde des Stars en 2015 a inscrit 20 buts en 2019-20, un sommet en carrière.

Pour ce qui est de Teasdale, il s’est joint au CH à titre de joueur autonome en 2018 à l’issue de son stage junior. Il a seulement disputé deux matchs en carrière dans l’uniforme bleu-blanc-rouge, récoltant une seule mention d'aide en carrière.