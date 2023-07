Les Québécois ne veulent plus de la monarchie

Selon un récent sondage Léger, les Québécois voudraient davantage vivre sous un régime républicain que sous une monarchie britannique.

• À lire aussi: Harry et Meghan ont libéré leur maison près du château de Windsor

• À lire aussi: Le prince William lance un projet pour aider les sans-abri au Royaume-Uni

• À lire aussi: Le FBI dévoile des menaces contre la reine Elizabeth II lors de voyages aux États-Unis

«Les Québécois non seulement rejettent les symboles monarchiques, mais l'idée que le pouvoir souverain appartienne au peuple et non pas à un monarque», explique le président de l’Institut de recherche sur l’autodétermination des peuples et les indépendances nationales (IRAI), Daniel Turp.

Les résultats révèlent que deux fois plus de gens sont en faveur d'un président du Québec élu par la population, au lieu d'un lieutenant-gouverneur. En outre, quatre fois plus de Québécois souhaiteraient que le peuple détienne le pouvoir souverain au lieu du roi britannique.

«On paie beaucoup pour les monarques qui se déplacent ici pour leur sécurité. C'est quelque chose aussi qui révèle que le pouvoir n'appartient pas vraiment au peuple», mentionne M. Turp.

Ces résultats ne surprennent pas la classe politique.

«Les Québécois rejettent en bloc la monarchie britannique. Et ce que le sondage nous dit aujourd'hui, c'est qu'il y a d'autres gestes à poser, en arrêtant de financer le lieutenant-gouverneur, en mettant fin au rôle politique que joue la Couronne», soutient le député péquiste Pascal Bérubé.

«Ce n'est pas surprenant. La réalité, en fait, c'est qu'on a voté contre au Salon bleu il n’y a pas si longtemps à la session parlementaire d'automne, contre justement le serment au roi. On est rendu ailleurs et c'est le temps de passer à autre chose», clame pour sa part le député libéral Frédéric Beauchemin.

Cette conclusion est plutôt évocatrice pour Daniel Turp, l'un des experts à l'origine de ce sondage.

«Il y a une série de résultats surprenants qui montre que l'idée d'une république, et ça vaut la peine de faire un débat public là-dessus, eh bien, gagne en importance», indique-t-il.

Pour voir le reportage complet, visionnez la vidéo ci-haut.