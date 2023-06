Mauvaise qualité de l’air: le SPVM met en place des mesures pour ses policiers

La mauvaise qualité de l’air qui persiste dans la métropole a incité la direction du SPVM à mettre en place des mesures pour protéger ses policiers, a appris TVA Nouvelles.

Ces mesures de prévention, qui s’alignent avec celles de la santé publique, s’appliquent lorsque la mauvaise qualité de l’air se situe à un niveau «modéré» ou «élevé».

Ainsi, les employés du SPVM qui sont vulnérables au niveau cardiaque ou respiratoire, seront affectés à des tâches à l’intérieur.

Les patrouilles à vélo et à pied sont annulées; ces policiers vont plutôt patrouiller à bord de véhicule. Les cadets policiers pour leur part seront affectés à des activités intérieures.

Par ailleurs, lorsque le risque se situe à modéré, la durée maximum d’exposition à l’extérieur ne devrait pas dépasser 5h30. Lorsque le risque est élevé, la durée maximum d’exposition ne devrait pas dépasser 4 heures.

Il est également recommandé aux policiers de porter un masque N95, qui permet de protéger contre les particules fines.

Les policiers qui patrouillent dans leur véhicule avec les fenêtres fermées ne sont pas considérés comme étant «à l’extérieur».

Montréal de retour au sommet

Vendredi matin Montréal, arrive en deuxième position dans le palmarès des villes avec la moins bonne qualité d’air vendredi.

L’indice de qualité de l’air dans la métropole se situait à 134, selon les données de la plateforme en ligne IQAir.

Les première et troisième places sont occupées par la ville de Toronto (154) et celle de New York (128).

Même s’il s’agit d’un mélange de brouillard et de smog, les concentrations élevées de particules fines provenant des feux de forêt laissent la ville couverte d’un léger panache de fumée.

La Ville a d’ailleurs fermé certains de ses plateaux sportifs extérieurs, et annulé certaines activités.

L’administration invite la population à consulter son site web pour vérifier si les activités sont toujours offertes malgré la pollution aux particules fines.