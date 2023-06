Mauvaise qualité de l’air : «on va pas s’empêcher de vivre non plus!»

Malgré ce nouvel épisode de smog qui plane sur plusieurs régions du Québec, les Montréalais semblent profiter de ce jour de congé pour plusieurs, en arpentant les rues, parcs et attractions touristiques.

• À lire aussi: Mauvaise qualité de l’air : Montréal de retour au sommet

• À lire aussi: Mauvaise qualité de l’air: le SPVM met en place des mesures pour ses policiers

L’avenue du Mont-Royal, piétonne pendant l’été, était très achalandée ainsi que les terrasses qui s’y trouvent, vendredi sur l’heure du midi.

Même constat dans le Vieux-Montréal, secteur très prisé par les touristes. Quelques personnes portaient un masque N95, mais elles étaient rares.

Pourtant les villes de Montréal et Laval ont fermé certains de leurs plateaux sportifs, dont les piscines, pataugeoires et plages. La situation est toutefois changeante en cours de journée : des piscines fermées le matin ont rouvert en après-midi. Les jeux d’eaux étaient fonctionnels et très achalandés.

Les personnes rencontrées disaient pour la plupart limiter leurs activités extérieures, mais tentaient d’en profiter un peu.

«On ne va pas s’empêcher de vivre non plus», a commenté une femme à TVA Nouvelles. «On s’est dit qu’on allait sortir un peu ce matin et retourner à l’intérieur cet après-midi. On va limiter notre exposition, mais c’est férié. Il faut quand même que les petits bougent», a raconté une autre maman.

«J’ai passé la semaine au Saguenay, et c’était vraiment pire. Pour moi aujourd’hui je respire très bien», raconte une autre personne.

Une centaine d’incendies de forêt font toujours rage au Québec, dont plusieurs hors contrôle.