Plus que 24 heures avant que cette famille de l'Inde soit chassée du Canada

Malgré la crainte d’être assassiné s’il retourne dans son pays, en Inde, un père et sa famille ont reçu une autre fin de non-recevoir par le gouvernement fédéral, cette fois à leur demande de permis temporaire de séjour au Canada.

Le tout a été confirmé par le cabinet du ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada, Sean Fraser, vendredi matin.

Il a alors fait savoir au député bloquiste dans Lac-Saint-Jean et porte-parole en matière d’immigration, Alexis Brunelle-Duceppe, que le ministre n’utilisera pas son pouvoir discrétionnaire pour renverser la décision. Une décision qui a d’ailleurs été fortement critiquée par ce dernier.

«À un moment donné, il croit sincèrement qu’il y a des dangers pour sa vie s’il est retourné dans son pays d’origine. À ce moment-là, est-ce qu’on peut se permettre de le retourner là-bas avec des enfants qui sont canadiens ?» se questionne M. Brunelle-Duceppe.

Les prochaines heures seront donc cruciales pour cette famille qui pourrait être déportée samedi soir, en pleine fête du Canada, puisqu’Ottawa avait préalablement refusé leur demande d’asile.

« On va tout faire ce qui est en notre possible, mais c’est extrêmement décourageant et aussi ironique qu’on risque de déporter quelqu’un à la fête du Canada », précise-t-il.

Québec solidaire réagit

De son côté le député de Québec solidaire dans Saint-Henri-Saint-Anne, Guillaume Cliche-Rivard, se pose lui aussi beaucoup de questions sur les motivations qui poussent le gouvernement fédéral à agir ainsi.

«C’est un drôle de message qu’on envoie. Je pense qu’on aurait mieux à faire, même si ce n’est pas ma fête préférée, on pourrait célébrer d’une autre manière qu’en déportant des gens alors que leur souhait est de rester ici», a-t-il souligné.

«C’est évident qu’il faut leur donner un permis de séjour temporaire, bloquer le renvoi et leur permettre éventuellement d’obtenir leur résidence permanente. On a beaucoup plus à gagner en tant que société à les garder près de nous», renchérit-il.

Ce dernier se demande également ce que le gouvernement y gagne, à forcer l’expulsion d’une famille qui veut s’intégrer au Québec et dont les deux enfants sont canadiens, ce qu’il considère d’ailleurs comme très grave.

Le temps file

Au moment d’écrire ces lignes, un peu plus de 24h séparaient M. Singh de sa déportation, alors que le vol est prévu pour 19h demain soir.

«Je ne dors plus, je ne mange plus. Je suis vraiment en danger en Inde. Si on me tue, qui va prendre soin de mes deux enfants?» avait confié M. Singh au Journal en début de semaine. Il a d’ailleurs demandé à taire son prénom par crainte de représailles dans son pays.

Actuellement, son seul espoir de demeurer au Canada et peut-être même en vie, se résume à déposer une demande pour surseoir à son déportement pour des raisons de santé.

Une recommandation d’un suivi médical a d’ailleurs été incluse dans sa demande puisqu’il présente des problèmes notamment cardiovasculaires.

Il demeurerait donc «en attente d’investigations cruciales», comme mentionné dans la lettre de son médecin dont Le Journal a obtenu une copie.

Ce dernier recours pourrait finalement lui permettre de gagner un peu de temps afin de voir si d’autres possibilités s’offrent à lui.

