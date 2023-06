Tentative d’enlèvement inventée de toute pièce: 90 jours de prison pour une mère influenceuse

Une mère influenceuse américaine qui aurait faussement accusé un couple de Latino-Américains d’avoir tenté d’enlever ses deux enfants a écopé de 90 jours derrière les barreaux pour avoir fabriqué l’histoire de toute pièce.

«Le rapport de Mme Sorensen a été jugé faux et a été contredit de manière retentissante par le couple accusé, ainsi que par la vidéo du magasin qui a été obtenue», ont déclaré les procureurs, dans le dossier de Kathleen «Katie» Sorensen, selon ce qu’a rapporté CBS San Francisco jeudi.

En avril dernier, la mère influenceuse de Petaluma, en Californie, avait été reconnue coupable d’avoir accusé faussement un couple latino-américain d’avoir tenté d’enlever ses deux enfants dans un magasin d'artisanat en décembre 2020.

La journée même, la femme avait déposé une plainte au département de police de Petaluma, avant de relater l’histoire une semaine plus tard dans une vidéo partagée à ses plus de 57 600 abonnés sur Instagram, qui aurait atteint plus de 4 millions de vues – lui faisant gagner des dizaines de milliers de nouveaux abonnés, selon le média américain.

Puis, la femme aurait poussé l’audace jusqu’à donner une entrevue à un média local, relatant une fois de plus le comportement étrange du couple, qui n’était pas «des individus nets», selon ce qu’on peut l’entendre dire dans un repartage de la vidéo, supprimée depuis.

En parallèle, la police de Petaluma aurait partagé un cliché brouillé des caméras de sécurité pour tenter de retrouver le couple en question, menant à l’identification de Sadie Vega-Martinez et son mari Eddie Martinez, qui ont toutefois été blanchis de toute faute.

«Après qu’elle ait évité de prendre ses responsabilités pendant des années, puis d’apprendre qu'elle avait été reconnue coupable et qu'elle était sortie menottée... oui, justice a été rendue», avait réagi la femme en entrevue avec le magazine «Elle» lors du verdict en avril, a rapporté CBS.

De son côté, Katie Sorensen a écopé de 90 jours de prison, ainsi que de 12 mois de probation lui interdisant l’accès aux réseaux sociaux.

«Ce cas est aussi vraiment important parce qu’il illustre l’importance d’utiliser les réseaux sociaux de façon responsable», avait d’ailleurs indiqué l’avocate du district Carla Rodriguez, selon le «Daily Mail».