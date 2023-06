Un accident de la route au Kenya fait au moins 48 morts

Au moins 48 personnes ont péri dans un accident de la route dans l’ouest du Kenya vendredi soir à un carrefour très fréquenté, a annoncé la police locale.

«À ce stade nous pouvons confirmer que 48 personnes sont mortes et nous estimons qu’une ou deux autres sont encore coincées dans le camion», a déclaré à l’AFP un commandant de police, Geoffrey Mayek, après la collision sur l’autoroute entre les villes de Kericho et Nakuru.

AFP

Il a fait état d’au moins 30 blessés conduits dans les hôpitaux des environs.

«Nous estimons qu’un camion en route pour Kericho a perdu le contrôle et a percuté des matatus (minibus locaux, NDLR) regroupés à un arrêt de bus, est passé au-dessus de ces matatus et a blessé les passagers et les piétons qui se trouvaient à cet arrêt de bus», a indiqué le policier.

Collins Kipkoech, médecin principal à l’hôpital du Comté de Kericho, a indiqué avoir reçu 45 corps, alors que d’autres victimes étaient reçues par d’autres établissements. «Et les secours se poursuivent», a-t-il ajouté.

Plusieurs télévisions locales ont montré des images de véhicules disloqués.

«Le camion allait à toute vitesse et klaxonnait», a déclaré une témoin de l’accident, Maureen Jepkoech. «Il a essayé d’éviter plusieurs véhicules avant de se retrouver en plein marché».

«J’ai entendu des gens dire que le véhicule avait perdu ses freins. Mais j’ignore si cela a été le cas», a-t-elle ajouté.

«L’accident s’est produit en un instant», a déclaré un autre témoin, Joel Rotich. «Beaucoup n’ont pas eu le temps de fuir».

«Il y a eu une énorme confusion : les gens criaient et couraient tout autour», a-t-il dit.

Les accidents de la circulation sont fréquents en Afrique. Une collision entre un car et un camion avait fait vingt morts en janvier au Sénégal, une semaine après le décès de plus de 40 personnes dans un autre accident.