Un alligator s’introduit dans leur résidence en pleine nuit

Un couple de la Louisiane a eu la surprise de sa vie lorsqu’un alligator s’est introduit dans sa résidence en passant par la porte du chien en pleine nuit.

L’animal de Don et Jan Schultz s'est agité, ce qui les a réveillés, et en allant voir ce qu’il se passait, ils sont tombés face à face avec un crocodile.

Capture d'écran - CNN

«C’était toute une expérience, raconte Don Schultz, en entrevue à CNN. Notre chien nommé Panda a grogné profondément et ça a réveillé ma femme, elle a tapé sur mon épaule et m’a dit qu’elle pensait qu’il y avait quelqu’un dans la maison.»

«Donc on s’est levé et on est allé vérifier dans le couloir, continue-t-il. On a vu la forme d’un alligator.»

Capture d'écran - CNN

Ils ont ensuite rapidement contacté les autorités qui ont été en mesure de faire sortir l’animal et de le remettre en liberté.

«Nous sommes très reconnaissants pour le travail des shérifs et des équipes de protection animale qui ont rapidement sorti la créature de notre maison, et je pense que maintenant il est retourné dans la nature», avance Jan Schultz.

Capture d'écran - CNN

Le couple compte également prendre des précautions pour que cette situation ne se reproduise pas.

«Nous allons installer une barrure sur la porte du chien pour ne pas avoir de nouvelle surprise dans le futur», indique Don Schultz.

Capture d'écran - CNN

Personne n’a été blessé lors de cette rencontre inusitée.