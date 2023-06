Un comité spécial enquête sur le renvoi de scientifiques du laboratoire de Winnipeg

Un comité spécial formé de députés et d’anciens juges des plus hautes cours du pays a entamé une enquête sur le renvoi de deux scientifiques du Laboratoire national de microbiologie de Winnipeg en raison de soupçons de liens avec la Chine, en janvier 2021.

«Le travail est en cours et les documents sont à la disposition des membres du Comité. Ils travaillent de manière indépendante», a indiqué dans un courriel l’attaché de presse de Mark Holland, leader parlementaire du gouvernement en Chambre.

Cette nouvelle enquête parlementaire, mise sur pied par le gouvernement Trudeau, s’ajoute à celle commencée il y a maintenant quatre ans par la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Celle-ci est toujours en cours.

Au total, quatre députés issus du gouvernement libéral, du Parti conservateur, du Bloc Québécois et du NPD auront «un accès complet aux documents connexes caviardés et non caviardés», le tout «dans un cadre sécurisé» où il leur sera impossible de copier les documents.

Deux anciens juges de la Cour suprême, Ian Binnie et Marshall Rothstein, ainsi que Eleanor Dawson, qui a siégé à la Cour d’appel fédérale, agiront comme «experts-arbitres».

«Si le Comité estime que certains renseignements caviardés devraient être rendus publics, le groupe d’experts-arbitres [...] déterminera comment ces renseignements pourraient être divulgués à plus grande échelle sans compromettre la sécurité nationale, la défense nationale ou les relations internationales, ou tout autre intérêt public ou privé», expliquait le gouvernement dans un communiqué à la mi-mai.

Le comité spécial remettra un rapport au Parlement lorsqu’il aura terminé ses travaux.

Xiangguo Qiu et son mari, Keding Cheng, travaillaient au Laboratoire national de microbiologie de Winnipeg jusqu’en janvier 2021, date à laquelle ils ont été mis à la porte. Ceux-ci avaient toutefois perdu leur cote de sécurité dès 2019.

Le Globe & Mail avait révélé que Mme Qiu, M. Cheng et d’autres scientifiques ayant travaillé au laboratoire avaient déjà collaboré avec des chercheurs de l’Académie des sciences médicales militaires, une branche de l’armée chinoise.

Le Laboratoire national de microbiologie de Winnipeg est une institution de niveau de confinement 4 (NC4), c’est-à-dire le niveau de sécurité le plus élevé en raison des pathogènes extrêmement dangereux qui s’y trouvent à des fins de recherche, comme l’Ebola, la Lassa et le Nipah.

Toujours selon le Globe & Mail, la Dre Qiu a participé au transfert de deux virus très dangereux, l’Ebola et le Nipah, à l’Institut de virologie de Wuhan, ville d’où aurait émergé la COVID-19.

En 2018, la Dre Qiu, spécialiste du développement de vaccins et de thérapies antivirales au laboratoire de Winnipeg, avait reçu le Prix du Gouverneur général pour son travail prolifique dans le domaine : son nom apparaît comme co-auteur dans plus de 120 articles scientifiques entre 2000 et 2021.

L’enquête de la GRC a pour objectif de déterminer si les informations fournies à la Chine l’ont été sans le consentement de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et en brisant les règles entourant la propriété intellectuelle.

Le vol de propriété intellectuelle est une accusation récurrente formulée contre les entreprises et les institutions chinoises par les pays occidentaux.

En ce sens, le ministre de l’Innovation, François-Philippe Champagne, a annoncé la suspension de toute aide financière pour de la recherche affiliée à une institution de recherche ou un laboratoire militaire chinois en février 2023.