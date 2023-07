William Cloutier et son amoureuse préparent leur mariage

William Cloutier, sa blonde et leurs enfants sont revenus au Québec pour quelques semaines. «On est arrivés depuis trois jours», a indiqué le chanteur sur le tapis rouge de la comédie musicale Hair, le 26 juin. «On est encore un peu sur le décalage. Le temps passe vite, nos valises sont encore ouvertes, et on essaie de voir tout notre monde.»

Les représentations de Starmania recommencent en octobre, mais la petite famille repartira en septembre pour la France, où les enfants sont scolarisés. D’ici là, William et son amoureuse s’occupent des derniers préparatifs de leur mariage, qui aura lieu à la fin de l’été. «On commence à stresser, parce que la date approche et qu’il nous manque quelques petits trucs, comme le DJ. Mais de façon générale, on a déjà tout le principal. Ça reste quand même un petit mariage, on sera 90 personnes. Ça va être cool.» William profitera également de son été et de sa présence ici pour préparer tranquillement les chansons d’un prochain album à venir.



