Festival Stradivaria: des concerts gratuits pour démocratiser la musique classique

«Je suis dans mon adolescence artistique», explique Alexandre Da Costa. Le maestro à la tête de l’orchestre symphonique de Longueuil et directeur du Festival Stradivaria se plaît à bousculer l’ordre établi et la rigidité du monde de la musique classique. Que ça plaise aux puristes ou non.

«C’est la liberté artistique qui est mon graal en ce moment, explique Alexandre Da Costa qui se verra remettre la Médaille de l’Assemblée nationale du Québec en juillet prochain. Comme un adolescent, j’ai des chicanes avec mes parents de la musique classique... mais j’ai des principes et une vision. La musique que je veux partager est une musique humaine qui se compose de sentiments sincères.»

Pour le chef d’orchestre-soliste (il dirige son orchestre à l’aide de son violon Stradivarius), il n’y a pas de limites aux influences musicales dont peut s’abreuver cette musique qu’il souhaite démocratiser. La preuve : le Festival Stradivaria, dont il est à la tête depuis une décennie avec sa conjointe, Martine Cardinal.

25 ans de musique

L’événement, qui célèbre cette année son 25e anniversaire de création, se fait rassembleur et inclusif à l’image du maestro Da Costa. On y propose 17 concerts extérieurs et dans des églises en dix jours de festival. Des spectacles de musique classique traditionnelle jusqu’aux soirées pop et jazz classiques, livrés dans les régions des Laurentides, de Lanaudière et de la Mauricie.

La plupart des spectacles sont gratuits : une autre façon pour le chef et violoniste de renommée internationale de démocratiser cette musique classique qui le fait vibrer.

Haut niveau

«On a envie de partager la créativité de ces artistes avec qui j’entretiens de relations professionnelles et personnelles dans un cadre qui n’est pas celui du concert classique traditionnel», poursuit l’artiste de 43 ans qui a notamment offert une carte blanche à la chanteuse country Guylaine Tanguay, le 20 juillet, à Mont-Tremblant.

Pour célébrer le quart de siècle du festival, Alexandre Da Costa a insisté pour inviter des artistes de haut niveau. C’est le cas du Quatuor Orava d’Australie et de la pianiste américaine Olga Kern.

À ceux-ci s’ajoutent d’autres artistes aux styles musicaux divers, dont King Melrose, le groupe country Mountain Daisies, Claude Gauthier, Sharon Azrieli, Vladimir Kornéev, John Roney et Victor Valdez, gagnant du concours télévisé La Voix au Venezuela.

Alexandre Da Costa montera également sur scène avec le violoniste Adrian Anantawan le temps de quelques soirées que le maestro promet passionnantes. Ces spectacles de la série Inspiration leur permettront d’échanger sur les défis de l’apprentissage du violon ; dont la résilience d’Adrian qui joue de son instrument à une main, malgré une malformation physique.

«Pendant 20 ans, je n’ai eu jamais de relation avec le public, déplore Alexandre Da Costa. On me demandait d’aller jouer et de sortir de scène. Mais j’ai toujours eu cette envie en moi de dialoguer avec le public et c’est ce que je fais notamment avec le Festival Stradivaria.»

5 concerts à ne pas manquer au Festival Stradivaria