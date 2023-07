Des méthodes de déménagement casse-cou à éviter

Faute d’avoir trouvé des déménageurs professionnels, certains locataires téméraires transportent leurs biens de façon peu sécuritaire.

La Sûreté du Québec a donc profité du 1er juillet pour rappeler aux citoyens que certaines règles doivent être respectées lorsque vient le temps de déménager ses meubles.

Des courroies serrées, une vue dégagée et des objets immobilisés sont de mise durant le transport des biens.

«Les contrevenants s'exposent à des amendes pouvant aller jusqu'à 700 dollars au niveau du Code de la sécurité routière, en vertu de l'article 471 pour les chargements qui ne sont pas retenus solidement ou encore qui ne sont pas recouverts de façon à ce que le chargement puisse se déplacer ou se détacher du véhicule», explique la porte-parole de la SQ, Béatrice Dorsainville.

Un déménageur de Québec a raconté à TVA Nouvelles certains incidents «dignes des cartoons», dont il a été témoin par le passé.

«La montagne, des "straps", le divan sur le "top". Des choses de fou. C'est vraiment... Des fois, c'est arrivé il y a quelques années sur le pont de Québec, il y a quelqu'un qui a fait un chargement comme ça et les "straps" ont lâché. Donc le 1er juillet, le pont de Québec bloqué et il y a des meubles partout», mentionne Maxime Soucy.

Afin d'éviter ces incidents, l'organisation et la préparation sont de mises, surtout avec l'enjeu de pénurie de main-d’œuvre.

«De faire attention, en fait, c'est d'évaluer un peu les accès. Si on est seul pour faire un déménagement, on est mieux de demander à quelqu'un, appeler des déménageurs et c'est comme, oui, des fois c'est un peu dispendieux, mais au moins tu n'es pas blessé, tu rentres travailler le lendemain», affirme M. Soucy.

«Au niveau de la main-d’œuvre, il y a vraiment un enjeu grave à Québec. Dans toutes les compagnies de déménagement, ça se fait vraiment ressentir. À Montréal, c'est un peu moins flagrant, mais à Québec, c'est quand même beaucoup plus dramatique», ajoute-t-il.

