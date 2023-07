Des milliers de Québécois privés de courant

Alors que plusieurs régions sont touchées par les orages et des veilles de tornades, des milliers de Québécois ont été privés d’électricité samedi.

Vers 22h00, Hydro-Québec rapportait 16 619 clients toujours débranchés à travers la province.

Les Laurentides et l’Outaouais sont les régions les plus touchées, suivies de Montréal et Laval.

Au total, 302 interruptions de services sont répertoriées sur l’ensemble du réseau d’Hydro-Québec, dont environ le tiers dans les Laurentides.