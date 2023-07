«J’ai eu peur»; un citoyen coincé à Rivière-Éternité témoigne

Des centaines de personnes sont restées coincées dans le parc national du Fjord-du-Saguenay, samedi, en raison de plusieurs affaissements de route causés par les intempéries.

Alors que 137 d’entre elles ont été évacuées par bateau, une centaine se trouvaient toujours dans le parc, samedi soir, principalement sur des terrains de camping.

L’état de la chaussée empêchant les autorités d’aller les chercher par la voie terrestre, ceux-ci évaluaient leurs options samedi soir et envisageaient d’avoir recours à des hélicoptères.

En entrevue à TVA Nouvelles, Dany Boudreault, un résident du secteur, a raconté le moment où sa conjointe et lui sont restés coincés à Rivière-Éternité.

«C’était assez catastrophique. Au moment des événements, quand je suis allé rejoindre ma conjointe qui arrivait à moto de L’Anse-Saint-Jean, elle m’a appelé et m’a dit ‘’Chéri, peux-tu venir me porter du linge sec? Je suis complètement mouillée, comme si j’étais dans une piscine’’» a-t-il mentionné.

«C’était le déluge. C’était comme dans un lave-auto. Ça n’avait pas de bon sens! J’ai eu peur à un moment donné», a ajouté M. Boudreault.

Après avoir récupéré sa conjointe, il s’est dirigé à l’épicerie du village de Rivière-Éternité, où il a attendu que les précipitations se calment. C’est toutefois à ce moment que les autorités ont fermé la route, semant la panique chez les automobilistes.

«Il y avait beaucoup de gens qui arrivaient. Le monde se mettait sur les quatre clignotants, le monde se stationnait sur le côté de la route. Ce n’était pas plaisant. On ne voyait rien», clame Dany Boudreault.

«On était prisonniers. On ne pouvait plus se diriger, autant du côté de L’Anse-Saint-Jean que du côté de Saint-Félix. On ne pouvait plus rien faire, on était coupé du monde», ajoute-t-il.

