La chasse aux millions: quand Tom Cruise a peur de Christopher Nolan... et de Barbie

Tom Cruise a beau être le roi de Hollywood, l’acteur et producteur qui va fêter ses 60 ans le 3 juillet s’inquiète fortement de la présence du film Oppenheimer, de Christopher Nolan, et de Barbie, de Greta Gerwig, au cinéma en même temps que son tout nouveau Mission: Impossible – Bilan Mortel, Première Partie.

L’an dernier, Tom Cruise avait fait son entrée au Festival de Cannes en hélicoptère afin de présenter son tout nouveau Top Gun: Maverick, avait dispensé une classe de maître et quitté la Croisette après avoir reçu une Palme d’honneur. Le long métrage avait été un succès éclatant, avec son 1,49 G$ US de recettes au box-office international... et même Steven Spielberg s’était incliné devant tant de maestrias, déclarant à Tom Cruise – devant caméra – au cours du repas rassemblant les nommés aux Oscars: «Tu as sauvé la peau de Hollywood et tu as probablement sauvé les cinémas. Sérieusement, Top Gun: Maverick a vraisemblablement sauvé l’industrie du cinéma».

Après cet adoubement, Tom Cruise a continué son travail. Satisfait de voir son talent reconnu, le producteur de la franchise Mission: Impossible a continué de plancher sur Bilan Mortel, Première Partie, qui arrive dans les salles obscures le 12 juillet.

Du monde à la messe...

Mais voilà, l’été 2023 est un peu rempli, une superproduction n’attendant pas l’autre en cette première belle saison complète sans crainte de résurgence de la pandémie. Et juillet s’annonce pour le moins chargé. Le week-end de congé américain du 4 juillet est occupé par Indiana Jones et le cadran de la destinée, qui devrait engranger entre 60 et 70 M$ US en trois jours, ce qui inquiète les analystes. En effet, le long métrage qui voit Harrison Ford enfiler de nouveau son chapeau d’archéologue et manier le fouet a coûté pas moins de... 300 M$ US hors frais de promotion. Les studios Disney ont donc besoin que le film de James Mangold rapporte au moins 800 M$ US pour faire leurs frais.

PHOTO FOURNIE PAR ©2022 LUCASFILM LTD. & TM

Le 12 juillet, Tom Cruise repart à l’assaut des guichets avec son Mission: Impossible – Bilan Mortel, Première Partie. Le budget de production? Un pharaonique 300 M$ US (le record de la franchise). Là encore, en comptant les dépenses de promotion, les avant-dernières aventures d’Ethan Hunt doivent absolument dépasser les 800 G$ US de revenus pour être rentables.

Mais le 21 juillet, c’est la catastrophe pour Tom Cruise, car Oppenheimer et Barbie déboulent dans les salles obscures. Ces deux nouvelles superproductions s’adressant à des publics totalement différents sont assurées de faire de l’ombre à Mission: Impossible, puisque les propriétaires de salles vont libérer des écrans pour ces deux productions au détriment de celle réalisée par Christopher McQuarrie et produite par Tom Cruise.

Photo fournie par Universal Studios

Et il y a pire. Depuis L’ascension du chevalier noir, Christopher Nolan est un amateur de la technologie IMAX et de ses 400 écrans nord-américains surdimensionnés... un amour partagé par Rich Gelfond, patron d’IMAX, qui ne manquera pas de «domper» Cruise pour Nolan. «Je suis tellement triste de ne pas pouvoir faire plaisir à tout le monde. Je sais que Mission: Impossible va être un gros film... Mais Nolan a une place spéciale dans le cœur d’IMAX parce qu’il utilise nos caméras et nous fait de la promotion. Nous ne voulons pas dire sur quel film nous pouvons faire le plus d’argent, mais j’espère que nous pourrons ramener Mission après Oppenheimer», a-t-il dit sans prendre de gants. Et pendant ce temps, le très attendu Barbie, avec Margot Robbie et Ryan Gosling, victime collatérale de Christopher Nolan, occupera les écrans «normaux» des salles obscures, poussant encore plus Tom Cruise dans les oubliettes.

Photo fournie par Warner Bros

C’est pour cette raison que Tom Cruise, bien connu pour son enthousiasme cinématographique communicatif (et un tantinet envahissant), a entamé une offensive de charme, appelant les propriétaires de salles de cinéma pour leur vanter les mérites de son Mission: Impossible – Bilan Mortel, Première Partie et les encourager à ne pas trop succomber aux charmes d’Oppenheimer et de Barbie. Et, selon une source de l’industrie, il a même «furieusement organisé» des visionnements afin de leur montrer le film.

Paul Dergarabedian, analyste chez Comscore, a indiqué que juillet «sera un test de résistance pour le marché des salles de cinéma au cours de la saison cinématographique la plus importante de l'année. Les enjeux sont incroyablement élevés.» Et Tom Cruise en est parfaitement conscient... il y joue sa réputation de sauveur de Hollywood et son image de «Monsieur Blockbuster».

La boule de cristal du box-office

Voici les prédictions des analystes pour le week-end de présentation des films:

Indiana Jones et le cadran de la destinée: environ 60 M$ US en trois jours

Mission: Impossible – Bilan Mortel, Première Partie: plus de 90 M$ US en deux jours

Oppenheimer: entre 40 et 55 M$ US en deux jours

Barbie: entre 55 et 85 M$ US en deux jours

Pour le box-office total nord-américain, les prévisions sont les suivantes: