Le Réseau de transport de la Capitale officiellement en grève

C'est officiel, le Réseau de transport de la Capitale est en grève. Il n'y aura plus de service d'autobus à Québec jusqu'au 16 juillet, à moins d'une entente.

Les parties ne sont pas parvenues à trouver une entente.

Dès aujourd'hui, aucun service d'autobus ne sera offert.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Les services Flexibus, àVélo et le Service de transport adapté de la Capitale sont par contre maintenus.

La grève doit durer jusqu'au 16 juillet inclusivement, à moins qu'il y ait une entente.

Les négociations se poursuivent activement pour que le conflit de travail soit réglé le plus rapidement possible et limiter les conséquences pour les usagers du transport en commun.