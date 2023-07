Ludovick Bourgeois conclut la fête du Canada en beauté

Petits et grands auront eu droit à une fête du Canada réussie, avec comme cerise sur le sundae une performance de Ludovick Bourgeois, et ce, malgré la température incertaine.

Plusieurs centaines de personnes se sont réunies au kiosque Edwin-Bélanger, sur les Plaines d’Abraham, afin d’assister à la fermeture des festivités entourant la fête du Canada à Québec.

Ludovick Bourgeois, qui avait la tâche de divertir le public pour conclure la soirée, n’a pas déçu. Celui qui a gagné La Voix en 2017 a fait plaisir à ses partisans en interprétant plusieurs de ses succès, dont L’écho, en plus de revisiter des titres des BB.

Le chanteur chouchou des Québécois a également comblé les plus jeunes qui étaient présents sur place en interprétant Teenage Dream, de Katy Perry, ainsi que Call Me Maybe, de Carly Rae Jepsen.

Les tout-petits ont aussi pu bien s'amuser lors de cette journée de festivités, puisqu’une multitude de jeux gonflables et autres divertissements étaient à leur disposition.

La fierté d’être Canadien

En ce 1er juillet, fête nationale de la feuille d’érable, nous avons sondé les fêtards pour savoir ce que signifie, pour eux, être Canadien.

«Le Canada, c’est beau partout», a répondu candidement Ahmed, 11 ans. «En plus, tout le monde est gentil et nous avons une grande liberté», a-t-il poursuivi.

«Je suis très fière d’être Canadienne», a affirmé sans hésiter Monique, qui a voyagé un peu partout dans le monde. «Les autres pays accueillent toujours les Canadiens de très belle façon; ça en dit long.»

La copine de Monique, qui a préféré taire son nom, a pour sa part soutenu que la fierté d’être Canadien et la fierté de parler français ne devraient pas s’entrecouper.

«Il y a beaucoup de Franco-Ontariens et de Franco-Manitobains qui sont très fiers d’être Canadiens, sans que ça affecte leur amour du français.»