Un touriste meurt en Jamaïque après avoir trop consommé d’alcool

Un touriste britannique a perdu la vie lors d’un voyage en famille après avoir essayé de compléter un défi de 21 boissons alcoolisées à consommer.

Timothy Southern, 53 ans, était avec sa sœur, ses enfants et d’autres membres de la famille pour des vacances à Saint Ann, en Jamaïque, au mois de mai 2023, a rapporté le «National Post».

Il consommait déjà de la bière et du brandy dans la matinée avant de rejoindre deux touristes canadiens. Ils tentaient de boire les 21 breuvages offerts sur le menu du bar de la piscine d’ici la fin de la journée, selon ITV News.

Après 12 cocktails, l’homme a décidé de retourner à sa chambre, où il a été retrouvé inconscient par sa famille.

«Il était sur le dos, en train de s’étouffer», a raconté un membre de sa famille à l’équipe d’enquête.

«Je l’ai placé en position de récupération et j’ai crié pour une ambulance. Il faisait un bruit de gargouillement. Dès que je l’ai replacé, il a vomi. Je criais son nom pour obtenir une réponse, sans succès.»

Un mauvais service

La famille de l’homme a beaucoup critiqué la manière dont l’hôtel a géré la situation. Selon elle, l’infirmière n’aurait jamais appelé l’ambulance et aurait dit qu’il avait toujours un pouls. Elle n’aurait pas non plus performé de réanimation cardiopulmonaire (RCR).

«Je regardais son visage, et j’étais convaincue qu’il était déjà mort, a ajouté un membre de sa famille. J’ai crié sur l’infirmière pour qu’elle fasse quelque chose. Elle ne lui a fait que des compressions sur le thorax. Le service était horrible.»

Emma Serrano, une coroner de la région du Staffordshire, au Royaume-Uni, a indiqué que la cause de décès était «une gastro-entérite aiguë due à la consommation d'alcool.»

La gastro-entérite aiguë est une infection ou une inflammation courante de l'estomac qui peut provoquer des nausées, des vomissements, des diarrhées et des maux d'estomac. Elle résulte généralement de la prise de médicaments, d'agents pathogènes et d'autres maladies et syndromes.

Elle peut également être déclenchée par une consommation excessive d'alcool, ce qui était le cas de Timothy Southern.