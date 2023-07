Une centaine de ménages montréalais sans logement

De nombreux Montréalais n’ont pas réussi à se loger en ce 1er juillet.

107 ménages de la métropole doivent se trouver un logement temporaire, faute d’avoir pu mettre la main sur un nouveau domicile.

«J'ai été évincé parce qu'ils ont pas voulu renouveler mon bail pour une autre année. Ils disaient qu'il y avait de la famille qui s'en venait de la France», a raconté un locataire à TVA Nouvelles.

Avec la crise du logement, de nombreux locataires se cherchent toujours un toit, et le choix est limité.

«Les gens ne veulent pas nécessairement quitter leur adresse où ils résident en ce moment. Pourquoi? Parce qu'ils savent que s'ils déménagent, quittent leur loyer, ils vont voir une augmentation considérable du prix qu'ils ont à payer mensuellement», explique le propriétaire du Clan Panneton, Pierre-Olivier Cyr.

Les autorités doivent donc trouver des logements temporaires chez des proches ou à l'hôtel pour des centaines de Québécois, dont près de 200 seulement pour la journée du 1er juillet. À la Ville de Montréal, la mairesse croit qu'il existe des solutions, mais que Québec doit aider.

«Ce qu'il faut, au final, c'est un leadership fort du gouvernement du Québec qui, lui, avec l'aide des villes... Vous n’avez aucune idée comment moi, je demande», clame Valérie Plante.

«J'ai tellement envie d'être assise autour d'une table avec le gouvernement du Québec, puis qu'on se fasse un chantier, puis qu'on se dise: "Moi, je suis capable de faire ça, ça, ça. Toi, tu es capable de faire quoi? Ça, ça, ça." Puis là, on échange et on en trouve, des solutions!», précise-t-elle.

Pour les locataires chanceux qui ont pu trouver un logement, les recherches ont été beaucoup plus compliquées.

«Oui, c'était plus difficile que les autres fois. Les tarifs étaient plus élevés. Puis, on a mis, je dirais, deux bons mois pour trouver quelque chose, mais on a dû augmenter notre budget», indique une locataire.

«Ça a été très difficile de trouver un logement. Ça a été une quête de 3 à 4 mois, quand même. On a réussi à trouver après à avoir visité peut-être entre 25 et 30 logements. Ça a été le plus gros critère. Puis aussi respecter le critère du budget, qui est peut-être le plus essentiel, puis se rapprocher du quartier qui nous intéressait», mentionne un autre locataire.

