Une superlune attendue à partir de lundi

Une superlune illuminera le ciel du Québec dans les prochains jours, phénomène lors duquel l’astre apparaîtra plus gros et beaucoup plus lumineux que d’habitude.

• À lire aussi: À VOIR: un météore aperçu dans le ciel québécois

La pleine Lune est attendu le 3 juillet dès 6h39, mais c’est dans la nuit de lundi à mardi qu’elle sera au plus proche de la Terre à son périgée.

Évidemment pour pouvoir profiter de ce spectacle il faut souhaiter que le ciel soit dégagé de nuages et de fumée causée par les feux de forêt.

La Lune apparaîtra entre 7 et 14% plus grande qu’à l’habitude et 30% plus brillante.

Il s’agit la première superlune de l’année et trois autres sont attendues.

Après celle du 3 juillet, il y en aura deux autres au mois d’août, soit le 1er et le 28 août. Ensuite, une dernière le 29 septembre.