Voici le dernier ajout complètement surprenant au Miller Zoo

Émilie et Clifford sont de retour au Miller Zoo après leur voyage de rêve en Afrique. Clifford réussit à appliquer une crème désinfectante sur la plaie ouverte de la tigresse Sheira et l’équipe accueille une nouvelle pensionnaire, Tammy.

Des animaux se blessent parfois entre eux et, cette fois, le lion Shangai a donné un malencontreux coup de griffe à la tigresse Sheira. Ce sont des choses qui arrivent, mais cela n'empêche pas les deux félins à continuer à cohabiter dans le même espace. Clifford s’inquiétait que ça s’infecte, comme l’explique Émilie. «Ce qui nous dérangeait, c’était que Sheira n’arrêtait pas de lécher sa plaie. On craignait une infection. Cliff a réussi à lui appliquer une crème, car il peut l’approcher sans problème. Ce qu’il faut souligner, c’est que Shanghai et Sheira n’étaient pas du tout en froid après cette blessure. Cet événement est inhabituel, c’est un simple accident. Ces gros animaux ne connaissent pas toujours leur force!»

Tammy, une nouvelle amie

Une belle locataire débarquait cette semaine au Miller Zoo. Il s'agit de Tammy, un animal qui peut porter différents noms: grand fourmilier, fourmilier géant ou tamanoir. Selon Clifford, Tammy serait la seule de son espèce dans la Belle Province. «Elle nous a été proposée par un zoo du Michigan, et on l’a accueillie. On l’a reçue à une période de l’année où elle ne pouvait pas aller dehors, car il faisait encore trop froid. On a donc organisé nos installations pour qu’elle soit à l’abri du froid. Notre priorité était de cacher de la nourriture sous du paillis pour qu’elle cherche son repas. Ces animaux sont stimulés lorsqu’ils cherchent leur nourriture avec leur langue.»

Dans la nature, les tamanoirs se nourrissent de termites, qu’ils dénichent dans leurs nids. Et ils sont gourmands: ils peuvent manger jusqu’à 30 000 insectes quotidiennement! «Chose certaine, même si son espèce est généralement d’humeur plutôt paisible, Tammy a du caractère!»

Vivre plus longtemps

Le fourmilier géant est une espèce menacée par la chasse, les prédateurs et la dégradation de son environnement. De plus, les femelles ne donnent naissance qu’à un jeune par portée. Leur espérance de vie est de 14 ans à l’état sauvage, mais selon Clifford, on double généralement l’espérance de vie des animaux quand ils sont en captivité. En théorie, Tammy pourrait vivre une trentaine d’années.

À voir la semaine prochaine

Émilie invite sa mère à venir lui prêter main-forte pour préparer un enrichissement pour les babouins. Le stress monte quand Christian, le vétérinaire du zoo, doit opérer le mâle éland du Cap, un animal imprévisible. Et les singes araignées seront bien gâtés.



