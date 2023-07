Des minimaisons en plein centre-ville de Montréal

Un promoteur et une firme d’architectes ont eu l’idée de transformer les sorties de secours d’un bâtiment patrimonial sur la rue Pierce à Montréal, près de l’université Concordia, en six minimaisons.

Les unités qui sont locatives au prix de 2300$ par mois sont construites sur trois étages répartis sur 350 pieds carrés, où tout est pensé pour maximiser l’espace.

Ainsi, on retrouve notamment des tiroirs dans un escalier et un bureau qui peut se ranger au mur.

La cuisine et la salle de bain se situent au rez-de-chaussée, au premier étage on retrouve un salon et la chambre est aménagée au deuxième étage.

Selon une conceptrice de ces unités d’habitation, il existerait d’autres bâtiments dans la métropole qui pourraient accueillir de tels projets.

«Il y a un potentiel énorme à développer des bâtiments déjà existants, explique l’architecte de la firme Le Borgne Rizk, Amani Rizk. Ce qui est intéressant ici c’est qu’on n’a pas repris du neuf, on a fait de la récupération pour faire un projet assez exceptionnel.»

«Donc d’utiliser ce patrimoine construit qu’on a à Montréal pour endiguer la crise du logement, c’est possible», ajoute-t-elle.

