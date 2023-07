Des rues aux allures de dépotoir

Les déménagements massifs du 1er juillet apportent leur lot de désagréments pour les divers arrondissements de la ville, qui se retrouvent souvent avec des déchets incommodants.

Meubles brisés, sacs de poubelle remplis, objets inusités, commodes aux tiroirs manquants, livres, nourriture et boîtes vides sont laissés sur les trottoirs de la métropole.

C’était notamment le cas dans les rues Cartier, Alexandre-DeSève et Plessis. Des dizaines de sacs à ordures jonchaient aussi le sol.

Go Recycle Québec a d’ailleurs publié un avis pour rappeler aux gens de recycler leurs électroménagers plutôt que de les laisser sur le bord de la rue.

Le geste de recycler correctement un climatiseur équivaut au même geste de l’inutilisation de près de 684 932 pailles.

Ce sont plus de 300 000 appareils qui sont mis à la rue chaque année au Québec.

Go Recycle Québec rappelle donc qu’il y a plus de 250 points de dépôt pour recycler des électroménagers et autres appareils convenablement.