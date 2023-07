Grève du RTC: les taxis et Uber inondés d’appels

Les compagnies de transport de passagers de Québec sont débordées depuis que les employés du Réseau de transport de la Capitale (RTC) sont entrés en grève samedi.

C’est le cas de Taxi coop, notamment, qui a dû modifier son offre de services pour répondre à la demande.

«Présentement, on ne peut pas faire de réservation pour éviter les surcharges et pour éviter que tous les chauffeurs soient occupés et ne soient plus capables de desservir la clientèle», indique l’opérateur Manuel Edgaro Neda.

Pour le président de l’entreprise, Patrick Rochon, il s’agit d’une première en 24 ans de carrière.

«On a des appels qui rentrent pratiquement toutes les dix minutes», avance-t-il.

Le début du Festival d’été de Québec prévu cette semaine fait craindre le pire à l’entreprise.

«On a de la misère à se l'imaginer, continue le président. On s'attend vraiment à être beaucoup débordé [...] le Festival d'été, c'est déjà un surplus d'ouvrage. On a toujours bien géré. On a hâte de voir.»

Tout comme les taxis, les services comme Uber sont également davantage en demande.

Pour y répondre, le gestionnaire des affaires publiques d'Uber au Québec affirme surveiller de près l'évolution de la situation, tout en offrant des incitatifs financiers aux chauffeurs pour augmenter leur nombre.

D’autres résidents de la capitale nationale se tournent plutôt vers les réseaux sociaux pour trouver des solutions à leurs problématiques de transports.

La page «Entraide RTC en Grève Québec» notamment, est suivie par plus de 850 personnes sur Facebook.

Selon le syndicat, les négociations avec le RTC étaient au neutre, dimanche.

