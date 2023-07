«Je n’en croyais pas mes yeux», clame le propriétaire du logement insalubre

Le gestionnaire de l’immeuble de Québec dans lequel un logement a été retrouvé dans un état épouvantable peine à s’expliquer comment son ex-locataire a pu laisser son appartement ainsi.

«J’étais complètement sous le choc et abasourdi. Je n’en croyais pas mes yeux quand j’ai ouvert le logement ce matin», a raconté Alain Gingras, en entrevue à TVA Nouvelles.

Capture d'écran TVA Nouvelles

Ce dernier est gestionnaire immobilier depuis 12 ans, mais était copropriétaire de l’immeuble où se situe le logement insalubre depuis seulement deux ans.

«J’ai déjà vu des choses un peu semblables, mais aussi pires que ça, c’est la première fois que ça m’arrivait», soutient M. Gingras.

Capture d'écran TVA Nouvelles

Lorsqu’il a acheté la propriété en 2021, Alain Gingras affirme avoir eu du mal à entrer en contact avec le locataire du logement en question. Ce dernier ne répondait pas aux appels du gestionnaire de l‘immeuble et ne le rappelait pas.

«Je me suis présenté sur place. Je pensais qu’il y avait un problème et j’ai cogné à l’appartement à plusieurs reprises, mais il ne répondait pas. À un moment donné, j’ai été obligé d’ouvrir la porte avec un témoin, puis la personne gamait sur un ordinateur et n’entendait rien», mentionne M. Gingras.

À l’époque, le logement se trouvait déjà dans un état désolant, mais bien moins pire que ce qu’il a découvert dimanche, clame Alain Gingras.

Capture d'écran TVA Nouvelles

Celui-ci a ensuite tenté de rencontrer le locataire à quelques reprises. Il a même parlé au père du locataire pour essayer d’intervenir.

Le locataire a fini par promettre qu’il ferait le ménage, mais aucun nettoyage n’a visiblement été fait, constate le copropriétaire.

«Il semble normal, mais je ne peux pas me mettre dans sa tête à lui. Je lui ai parlé à plusieurs reprises et il semblait normal», soutient M. Gingras.

Capture d'écran TVA Nouvelles

Les propriétaires laissés à eux-mêmes

Alain Gingras et l’autre propriétaire, Marc-Antoine Cyr, entendent porter plainte au Tribunal administratif du logement, mais l’exécution du jugement s’annonce difficile, croit M. Gingras.

«Probablement que le locataire n’est pas solvable. Ça va être compliqué de ravoir l’argent qu’on va avoir perdu», explique-t-il.

Les assurances des deux copropriétaires ne couvrent d’ailleurs pas ce type de situation, indique Alain Gingras.

Capture d'écran TVA Nouvelles

Entre-temps, de nombreuses heures de nettoyage seront nécessaires pour rendre le logement à nouveau habitable.

«On va devoir parler avec nos employés pour savoir s’il y en a qui veulent le faire. Sinon, on va être obligé de parler avec une firme spécialisée pour le faire», souligne le gestionnaire immobilier.

Pour voir l’entrevue complète, visionnez la vidéo ci-haut.